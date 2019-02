El Papa: "Si nuestra vida no es santa, hay una gran incoherencia"

Publicado 27/02/2019 14:11:25 CET

ROMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha recordado que "Dios es santo", por lo que ha calificado de "incoherente" que las personas no lo sean, durante la Audiencia General de este miércoles en la que se ha referido al 'Padre Nuestro' y no ha hecho ninguna referencia expresa a la cumbre antipederastia que culminó el pasado domingo.

"Es Dios quien nos santifica, nos transforma con su amor, pero al mismo tiempo también somos nosotros quienes, a través de nuestro testimonio, manifestamos la santidad de Dios en el mundo, haciendo presente su nombre. Dios es santo, pero si nosotros, si nuestra vida no es santa, hay una gran incoherencia", ha señalado.

Para el pontífice, esta "incoherencia" la resume en ser cristiano y "hacer tantas cosas malas", lo cual, a su juicio, "duele": "Soy un cristiano, Dios es santo, pero hago tantas cosas malas..., no, esto no es necesario. Esto también duele; Esto escandaliza y no ayuda", ha dicho.