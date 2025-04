Pasajeros de Chamartín desalojados de los trenes: "He mandado un whatsapp a mi familia y no sé si ha llegado"

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

A las 15:00 horas, en la estación de tren de Chamartín, las puertas estaban cerradas. Los pasajeros desalojados, arrastrando sus maletas, se acercaban al personal de las compañías para pedir información, mientras otros hacían largas colas para comprar algo de comida e ir al baño.

Un grupo de afectados se arremolinaba en torno a tres trabajadores de la compañía de Iryo para pedir explicaciones. Entre ellos, se encontraba Ángeles de 59 años. Estaba de vacaciones en Madrid y hoy regresaba a su casa. "A las 12:45 horas salía mi tren hacía Valencia. Estamos aquí sin baños. Lo han cerrado todo", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Ángeles se encontraba ya dentro del vagón cuando se han apagado las luces y les han desalojado. "Mañana trabajaba, no sé que voy a hacer. He mandado un whatssapp a mi familia y no sé si ha llegado", ha añadido preocupada.

Mientras, el personal de la compañía de trenes se disculpaba por la falta de información. "Nunca hemos tenido un apagón. Estamos a ciegas", ha apuntado uno de los trabajadores, ante las insistentes preguntas de los pasajeros.

Unos minutos después, un supervisor de Adif salía con un megáfono para informar a los afectados y avisar de que a las 18:00 horas darían otro parte.

"Debería haber más gente informando", se quejaban Clara, de 55 años, y María Luisa, de 68 años, que habían llegado de Polonia este lunes y se disponían a coger el tren con destino a Lugo. Ya habían pasado el control cuando les han ordenado salir. "Me preocupé cuando nos desalojaron. Nos dijeron que había sido a nivel nacional pero pensábamos que era mentira", ha explicado Clara mientras comía un bocata.

"Tenemos poca batería en el móvil, esperaremos hasta las 18:00 horas y, si nos dicen que no hay trenes, iremos a buscar un hotel", ha añadido.

La gente se acercaba a la Policía y al Samur en busca de respuestas. "Estamos coordinando nuestro servicio de emergencia. Vienen para acá más recursos", ha detallado una trabajadora del Samur a Europa Press. Por su parte, fuentes policiales señalaban que tenían a todas las unidades desplegadas. "Todo se va a

tranquilizar cuando vuelva Internet", ha indicado un agente.

Inés, de 40 años, y embarazada de seis meses, y Pablo, de 36 años, iban a coger un tren con destino a Valencia, donde viven. A las 11:45 horas habían aterrizado en Madrid, procedentes de Atenas (Grecia), donde habían ido a pasar unos días de vacaciones. "Nos han dado cero soluciones. Vamos a buscar un hotel. Yo estoy un poco preocupada. Estoy embarazada y tengo otros dos peques en casa", ha comentado Inés.

Por su parte, María, de 32 años, había llegado a las 12:00 horas a Chamartín, procedente de Alicante. "Por suerte no me he quedado atrapada", ha apuntado esta joven militar que dice tener preparado un kit de supervivencia. "Recomiendo mantenerse en calma, esperemos que dure poco", ha agregado.