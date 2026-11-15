El paso de frentes atlánticos por España dejará mañana lluvias y fuertes rachas de viento en seis comunidades autónomas

Varias personas intentan protegerse del viento producido por el temporal Charles en Cádiz. A 11 de noviembre de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). La Junta de Andalucía ha enviado un ES-Alert a los móviles localizados en los 30 municipios del litoral de H - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de algunos frentes atlánticos por la Península marcará el tiempo este lunes en una jornada en la que seis comunidades autónomas estarán en alerta amarilla por lluvia, oleaje y fuertes rachas de viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se activarán los avisos amarillos por viento en Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja, donde las rachas podrán alcanzar los 80-90 km/h. Galicia también estará en alerta por viento, además de lluvias persistentes. Se prevé acumulaciones de agua que podrán alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

El aviso por lluvias en Galicia comenzará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las 23.59 horas de este lunes. Según la predicción de la Aemet, el paso de frentes atlánticos marcará el tiempo en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en Andalucía, las regiones mediterráneas y el interior del nordeste, donde se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes.

Las precipitaciones afectarán principalmente al cuadrante noroeste peninsular, aunque no se descartan de forma aislada en zonas del suroeste, el centro y los Pirineos. Los mayores acumulados se registrarán en Galicia, donde las lluvias podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas ocasionales. En las cumbres de las montañas del norte, las precipitaciones serán en forma de nieve.

En cuanto a las temperaturas, las máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la Península, mientras que en el resto se esperan pocos cambios. Las mínimas tampoco registrarán variaciones significativas, aunque predominarán los descensos en el tercio sur peninsular y los ascensos en las montañas del noroeste. Además, se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Por último, soplará viento del oeste y suroeste en la Península y Baleares, moderado en la vertiente cantábrica y la mitad norte de la atlántica, así como en Baleares y los litorales de la fachada oriental. Será generalmente flojo en el resto, aunque podrá alcanzar intensidad fuerte en los litorales de Galicia y, localmente, del Cantábrico, con rachas muy fuertes también en zonas de Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y el norte del sistema Ibérico. En Canarias, el alisio soplará de flojo a moderado.