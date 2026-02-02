Patricia Zabala asume la Dirección General de Autocontrol

Archivo - Patricia Zabala, nueva directora general adjunta de Autocontrol - AUTOCONTROL - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jurista Patricia Zabala ha asumido la Dirección General de Autocontrol el pasado 1 de febrero, tras su designación por parte de la Junta Directiva de la asociación en su Asamblea General del pasado mes de junio.

Así lo ha dado a conocer la entidad, que ha destacado la "sólida" trayectoria profesional dentro de Autocontrol, donde ha desempeñado funciones como la Dirección de la Asesoría Jurídica y la Dirección de Operaciones.

"Su conocimiento profundo del funcionamiento interno de Autocontrol y del ecosistema publicitario, la posiciona para liderar esta nueva etapa con una visión centrada en el refuerzo de la autorregulación como herramienta eficaz y complementaria al marco legal", ha explicado.

Zabala cree "firmemente en el papel estratégico que debe seguir desempeñando la autorregulación". "Su capacidad para adaptarse con agilidad, aportar soluciones prácticas y generar confianza será más necesaria que nunca. Esa es precisamente la dirección que ya están señalando las instituciones europeas, reconociendo el valor diferencial de modelos de autorregulación eficaces y bien estructurados", ha declarado.

A su juicio, la autorregulación es una "herramienta necesaria". "Complementa la legislación y facilita su aplicación, así como la de los códigos de conducta, de forma ágil y preventiva. Su valor reside en su capacidad de adaptación, en su agilidad y en su cercanía al día a día del sector. Además, al construirse desde el propio compromiso del sector, resulta más eficaz y realista en su aplicación", ha apuntado.

Entre los principales retos que marcarán su hoja de ruta, destaca el impulso de la publicidad digital y del marketing de 'influencers' bajo "estándares éticos y de transparencia" y la "consolidación y ampliación" del uso de los distintos instrumentos que ofrece la asociación al sector.