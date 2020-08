La patronal CNAE considera "inadmisible" la falta de recursos de la Administración para las autoescuelas

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) considera "inadmisible" la falta de recursos de la Administración para las autoescuelas. Según la patronal, estos centros están viviendo una situación "precaria" por la falta de personal, tanto administrativo como de examinadores en las distintas jefaturas.

"Después de un periodo de casi tres meses con nuestras autoescuelas cerradas, con ingresos cero, y tras sufrir dos huelgas de examinadores en los últimos años, ahora que la ciudadanía acude a nuestros centros para obtener los distintos permisos de conducir, y poder acceder a un puesto de trabajo, oposiciones, etc., nos encontramos que, por mucho esfuerzo y horas de trabajo que queramos dedicar, para sacar nuestros negocios adelante, la Administración nos limita nuestra capacidad de trabajo, por falta de recursos, lo cual es inadmisible", lamenta CNAE.

Según advierte la patronal, todo esto ha motivado y está provocando que algunas asociaciones y autoescuelas se manifiesten, algo que considera "entendible" dada la "situación extrema de algunas provincias", a las cuales manda su apoyo.

No obstante, llama a la "prudencia", pues en caso de llevarse a cabo manifestaciones, pide que se haga con todas las medidas necesarias para evitar contagios e incidentes.

En este sentido, CNAE considera "mejor" posponer estas acciones para más adelante, en caso necesario, debido a la situación de rebrotes de COVID-19, y porque estima que "lo más correcto" es, primero, dar la oportunidad al Gobierno y a la Administración para que conozcan la propuesta de solución de la CNAE, y a que pueda implementarse.

"Este problema no es nuevo, y es evidente que las medidas adoptadas en los últimos años no lo han solucionado. Por eso, entendemos que ha llegado la hora de plantear soluciones nuevas e imaginativas, que no se topen con la imposibilidad de poder aplicarse por las políticas de empleo público que decida el Gobierno en cada momento", señala la patronal.

Así, CNAE anuncia que está ultimando una propuesta nueva, que hasta la fecha no se había puesto sobre la mesa de la Administración y que se apoya en los distintos informes que avalan su encaje legal, su viabilidad económica y que no dista de otras medidas tomadas por la propia DGT y por el resto de las administraciones públicas en múltiples áreas.

"Desde CNAE no dejaremos de trabajar en todos los ámbitos necesarios hasta que se resuelva de una vez por todas, este problema endémico, que año tras año se repite y que tanto daño hace al ciudadano y al sector de las autoescuelas", advierte.