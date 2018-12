Pedro Duque entrega los X Premios SusChem-JIQ para jóvenes químicos españoles

Publicado 11/12/2018 19:01:09 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha entregado los X Premios SusChem-Jóvenes Investigadores Químicos que reconocen y premian el talento de las futuras promesas del campo de la Química en España.

Durante la ceremonia, que se ha celebrado este martes en Madrid, el ministro ha alabado el trabajo que realizan los jóvenes investigadores españoles que desempeñan su labor científica en las diferentes disciplinas de la química y se ha comprometido a poner "todo su empeño" en aumentar los fondos públicos en I+D.

Además, ha resaltado la necesidad de "aumentar las plazas de empleo público en investigación y promocionar ayudas para que los emprendedores puedan crear sus propias empresas basadas en patentes que se puedan explotar en colaboración con otras entidades", informa la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).

En esta línea, la presidenta de la Plataforma Tecnológica de Química Sostenible (SusChem-España), Luisa Fraga, ha valorado positivamente la colaboración público-privada en los diferentes ámbitos de la química, "aunque queda mucho camino por recorrer".

Por su parte, el presidente de la Feique, Carles Navarro, ha destacado que uno de cada cuatro investigadores que ejerce su profesión en la industria española en su conjunto lo hace en una empresa del sector químico. Además, ha puesto en valor el alto grado de innovación de la industria química, en la que casi el 60% de sus empresas son innovadoras, y ha destacado al sector químico como líder de la inversión en I+D de la industria española.

Al término de la ceremonia de entrega de premios ha tenido lugar una mesa de debate en la que se ha evaluado la situación de los jóvenes investigadores químicos españoles como impulsores de la innovación y la investigación.

LOS PREMIADOS: TRES MUJERES Y UN HOMBRE

Los Premios SusChem-JIQ, dirigidos a jóvenes menores de 40 años, cuentan con cuatro categorías diferentes: Innova Mestrelab, Predoc Mestrelab, Postdoc Mestrelab y Futura Mestrelab. Cada una de ellas cuenta con una dotación en metálico de 1.500 euros.

El Premio Innova Mestrelab, que reconoce el mejor trabajo (patente, publicación científica y/o proyecto fin de carrera o máster) desarrollado en los dos últimos años, a partir de una colaboración público-privada en cualquier área relacionada con la Química Sostenible, ha sido otorgado a María Jesús Rodríguez Álvarez, Máster en Química, por su "sobresaliente" trabajo 'Combination of Metal-Catalyzed Cycloisomerizations and Biocatalysis in Aqueous Media: Asymmetric Construction of Chiral Alcohols, Lactones, and Hydroxy-Carbonyl Compounds', desarrollado en la Universidad de Oviedo, con la colaboración de Entrechem, S.L.

El Premio Predoc Mestrelab, que reconoce al autor de la mejor publicación científica en cualquier área de la química, con número de página de 2017 y que no estuviera en posesión del título de doctor a 31 de diciembre de 2017, ha sido otorgado a Eva María Gallego Sánchez, licenciada en Química, por su trabajo 'An initio synthesis of zeolites for preestablished catalytic reactions', desarrollado en el Instituto de Tecnología Química (Universitat Politécnica de Valencia-CSIC).

El Premio Postdoc Mestrelab, que premia al autor de la mejor publicación científica en cualquier área de la química, con número de página de 2017 y que estuviera en posesión del título de doctor a 31 de diciembre de 2017, ha sido otorgado a Francisco Juliá Hernández, doctor en Química, por su trabajo 'Remote carboxylation of halogenated aliphatic hydrocarbons with carbon dioxide', desarrollado en el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ).

El Premio Futura Mestrelab, que reconoce el mejor expediente académico de la licenciatura o grado de química o cualquier otro relacionado con la ciencia y la tecnología química y cuyo título se hubiera obtenido en 2017, ha sido otorgado a Alicia Rioboo Vidal, graduada en Química por la Universidad de Santiago de Compostela con una nota media de 9,6 sobre 10.