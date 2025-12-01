Pedro Sánchez será entrevistado este martes en TVE por Gemma Nierga en el programa 'Cafè d'idees'

Pedro Sánchez será entrevistado este martes en TVE por Gemma Nierga en el programa 'Cafè d'idees'
Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 20:14

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista Gemma Nierga entrevista este martes, 2 de diciembre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa de actualidad matinal 'Cafè d'idees', que se emite en simultáneo por 'La 2Cat' y 'Ràdio 4'.

En esta ocasión, la entrevista se podrá ver además en 'La 1' y el 'Canal 24 horas' a nivel nacional a partir de las 9.00 horas.

Según ha avanzado RTVE, Gemma Nierga preguntará al jefe del Ejecutivo sobre "los principales asuntos de interés que centran la actualidad catalana y del resto de España" desde el Palacio de la Moncloa.

Premiado con el Ondas 2025 al mejor programa de radio de proximidad, 'Cafè d'idees' se emite de lunes a viernes a las 07.50 horas simultáneamente por 'Ràdio 4', 'La 2Cat' y 'Canal 24 horas' en Catalunya.

En esta sexta temporada, continúa apostando por una entrevista central a personalidades destacadas de la actualidad política y social, además de debates y diversas secciones con colaboradores.

