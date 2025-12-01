Pedro Sánchez será entrevistado este martes en TVE por Gemma Nierga en el programa 'Cafè d'idees' - RTVE

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista Gemma Nierga entrevista este martes, 2 de diciembre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa de actualidad matinal 'Cafè d'idees', que se emite en simultáneo por 'La 2Cat' y 'Ràdio 4'.

En esta ocasión, la entrevista se podrá ver además en 'La 1' y el 'Canal 24 horas' a nivel nacional a partir de las 9.00 horas.

Según ha avanzado RTVE, Gemma Nierga preguntará al jefe del Ejecutivo sobre "los principales asuntos de interés que centran la actualidad catalana y del resto de España" desde el Palacio de la Moncloa.

Premiado con el Ondas 2025 al mejor programa de radio de proximidad, 'Cafè d'idees' se emite de lunes a viernes a las 07.50 horas simultáneamente por 'Ràdio 4', 'La 2Cat' y 'Canal 24 horas' en Catalunya.

En esta sexta temporada, continúa apostando por una entrevista central a personalidades destacadas de la actualidad política y social, además de debates y diversas secciones con colaboradores.