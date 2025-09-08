Pepa Bueno dice que vio a un Sánchez "determinado y fuerte" fuera de cámara tras su entrevista en RTVE

Archivo - La presentadora de TD2, Pepa Bueno, durante la presentación de las novedades y rostros para la próxima temporada de los Telediarios de RTVE, en Torrespaña, a 21 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

La directora y presentadora del Telediario 2 de TVE, Pepa Bueno, ha asegurado que, fuera de cámara, vio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "determinado y fuerte" en el contexto de la entrevista que le realizó el pasado lunes 1 de septiembre para RTVE.

"Me sorprendió verlo con determinación y fortaleza en persona, lo que contrasta con la fragilidad de su aspecto físico", ha confesado la periodista en una charla celebrada este lunes en el Ateneo de Madrid.

También ha manifestado que consideraba "necesario" preguntar al presidente por las causas judiciales que le esperan al iniciar curso político, a lo que Sánchez respondió que "hay jueces haciendo política". Así, Bueno ha afirmado que esto "lo habían dicho ya todos los ministros" y que el presidente lo había comentado "en algún corrillo de periodistas", pero no en público.

FEIJÓO NO HA RESPONDIDO A SU PETICIÓN DE ENTREVISTA

Además, Bueno ha señalado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, todavía no ha respondido no ha respondido a su petición de entrevista

Por otra parte, la periodista ha afirmado que ella no rechaza ninguna entrevista. "Yo no soy personaje, no tengo la información, la consigo en la entrevista", y que si entrevistase a Netanyahu le preguntaría por "qué necesita para acabar con la catástrofe que está sucediendo en Gaza".

"LOS PERIODISTAS NO SOMOS DUEÑOS DE LAS EMPRESAS"

Preguntada por su destitución como directora de 'El País', Bueno ha afirmado que los periodistas no son "dueños de las empresas" en las que trabajan. "Cuando asumes un puesto de máxima responsabilidad sabes que un día te proponen y otro te cesan", ha manifestado, añadiendo que, tres meses después, sigue viendo su destitución de la misma manera y que tiene "un recuerdo fantástico" de los cuatro años que ha estado al frente del diario.

"Me acuerdo de lo bueno. Probablemente hay alguna cosa que podríamos haber hecho mejor, pero me tendría que parar a pensar", ha subrayado.

Asimismo, respecto a la nueva etapa que ha comenzado en el Telediario 2 de RTVE, Bueno ha afirmado que siempre ha hecho su trabajo de la misma manera y que conoce "muy bien la casa" porque fue donde se formó como periodista. "Los periodistas no somos dueños de las empresas en las que trabajamos y hay que aplicar un marco. En la pública se asume con mucha naturalidad en mandato marco".

También ha asegurado que "los años le dan cierta templanza para enfrentarse a la exposición pública" al ser preguntada por las críticas recibidas al trabajar en un medio público.

"Hay que saber hacer un trabajo en medio de esa tensión, ya sabes que cuando vas a decir determinada cosa te va a provocar una campaña de odio muy degradante, en el caso de las mujeres con connotaciones sexuales", ha manifestado, subrayando que esta situación no es solo algo de quienes trabajan en la pública, sino de todos los periodistas. "Uno de los riesgos más graves que yo he visto en la última década es saber gestionar las campañas de odio y el aplauso fácil", ha dicho.

Por otro lado, Bueno ha asegurado que el periodismo se enfrenta a una "policrisis" atravesada por "la crisis financiera, la del modelo de negocio y la de credibilidad".

"Tardamos mucho en reaccionar. Hay una pérdida de empleo terrible y las mujeres sabemos bien que la madre de toda independencia es la economía", ha dicho, añadiendo que si los periodistas "no tienen dinero" se dificulta la realización de su trabajo.

"Los periodistas estamos muy solos", ha apuntando que con el auge de Internet y redes sociales han surgido "opinadores e influencers" que "tienen todo el derecho a opinar", pero que no comparten "las reglas" del periodismo. "Nadie quiere periodistas, todos quieren soldados", ha aseverado.

Así, Bueno ha abogado por una "alfabetización mediática" en las diferentes etapas educativas. "Creo que las nuevas generaciones jóvenes son más hábiles que las de cierta edad para navegar. Y acabarán distinguiendo la verdad de la mentira", ha añadido.