La periodista Begoña Vázquez de la Paz, de TVE, premio de 'Protección de Datos 2020' en la categoría de Comunicación

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La periodista Begoña Vázquez de la Paz, del programa 'La Aventura del Saber' de Televisión Española (TVE), ha sido reconocida con el premio principal de 'Protección de Datos 2020' en la categoría de Comunicación por su reportaje 'Seguridad en el mundo digital', dedicado al Canal Prioritario de la AEPD y la página 'AseguraTic', y en el que se ofrecen claves para el uso responsable de las nuevas tecnologías y se explican los peligros y consecuencias derivados de un mal uso de internet, especialmente para los más jóvenes.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha hecho públicos los 'Premios Protección de Datos 2020' que reconocen los trabajos que promueven en mayor medida la difusión y el conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos, así como su aplicación práctica en diferentes entornos.

De este modo, el jurado ha concedido un accésit a Maldita.es, por su proyecto 'Maldita Tecnología', en el que aborda cuestiones relativas a la privacidad, el uso de datos, la ética de la tecnología y los derechos digitales, y explica cómo funcionan los servicios digitales con los que se interactúa en el día a día.

En relación con el Premio a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, en la modalidad de empresas, asociaciones y fundaciones, el premio ha recaído, ex aequo, en la Fundación 29 de Febrero, por su trabajo 'Healthdata29: Guía legal y repositorio para fomentar la compartición de datos de salud', y en Paloma Llaneza González y Visual Thinking, S.L, por su trabajo 'Consent Commons: una iconografía para la protección de datos y la transparencia'.

Asimismo, en el apartado de entidades del sector público, se ha otorgado el premio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por su trabajo 'La gestión de la privacidad en el INSS: Haciendo realidad el enfoque 360º', que hace una exposición de la proactividad, las buenas prácticas adoptadas y los mecanismos de control establecidos por la entidad, valorando especialmente la racionalización de 1.450 ficheros a 43 tratamientos marco.

En la categoría 'Premio a las Buenas prácticas educativas en privacidad y protección de datos personales para un uso seguro de internet', el jurado ha concedido el premio en la modalidad dirigida a centros de enseñanza de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, a Profesores de Almendralejo Soc. Coop. Enseñanza CC Ruta de la Plata, por 'Abordaje sistémico del valor de la privacidad en la enseñanza escolar', un proyecto en el que se trabaja este derecho fundamental con alumnos, profesores y padres; se da a conocer la figura del DPD y se ofrecen guías de formación específicas para etapas educativas desde infantil hasta secundaria.

En la modalidad de compromiso de personas, instituciones, organismos, entidades, organizaciones y asociaciones, públicas y privadas, se ha concedido el galardón a la Fundación Canaria Yrichen, por su 'Proyecto Ayudantes TIC', que fomenta el uso responsable de las tecnologías y el aprendizaje entre iguales a través de la metodología ApS; persigue el desarrollo de una cultura de ciberconvivencia segura y saludable mediante la promoción del autocontrol y desarrollo de la capacidad crítica, y ofrece orientación familiar individualizada.

En la categoría de 'Investigación en protección de datos personales Emilio Aced', el jurado ha concedido el premio, ex aequo, a Yasna Vanessa Bastidas Cid, por 'Neurotecnología: Interfaz cerebro-computador y protección de datos cerebrales o neurodatos en el contexto del tratamiento de datos personales en la Unión Europea', y a Álvaro Feal Fajardo, Paolo Calciati, Narseo Vallina-Rodríguez, Carmela Troncoso y Alessandra Gorla, por 'Angel or Devil? A Privacy Study of Mobile Parental Control Apps'.

Igualmente, el jurado ha otorgado un accésit a Darío López Rincón por su trabajo 'Protección de datos en el sector de los videojuegos: análisis de su adaptación al RGPD y LOPDGDD desde el punto de vista de los videojuegos de gran presupuesto o 'triple A', que aborda el impacto en los derechos a la protección de datos de los menores con relación al tratamiento de sus datos en los videojuegos, cubriendo aspectos como el perfilado de los jugadores para detección de fraude o la personalización de los juegos, entre otros.

Por último, en la categoría de 'Buenas prácticas en relación con iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de las mujeres víctimas de violencia por razón de género', el jurado ha premiado a Miriam Pascual Martín, por su trabajo 'No más películas. Toma el mando y protege tus datos para frenar la violencia de género'. En él se presentan múltiples intervenciones en varios ámbitos dirigidos a alumnos de Grado Medio de FP, entre las que destacan los recursos usados y la perspectiva racional y emocional para abordar este problema, y se promueven diversas acciones de concienciación para evitar la violencia digital y se ofrece compartir los recursos con la comunidad educativa.