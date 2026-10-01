La periodista Mª Carmen Ramírez, primera mujer que dirige la comunicación de los obispos españoles

El secretario general de Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, y la nueva directora de Información de la CEE, Mª Carmen Ramírez. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista y laica de la archidiócesis de Madrid Mª Carmen Ramírez Moreno se ha convertido en la primera mujer que dirigirá la Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Así lo han aprobado los obispos durante la reunión de la Comisión Permanente, que se ha celebrado esta semana en la sede de la CEE, en Madrid.

En concreto, Ramírez será la nueva directora de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, de la que era directora adjunta desde 2023. Sustituye al sacerdote José Gabriel Vera Beorlegui, que ha ocupado este cargo desde enero de 2015.

Durante una rueda de prensa, este jueves, el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán ha explicado que Ramírez goza de "la confianza de los señores obispos" y que su elección, a propuesta del propio García Magán, ha sido aprobada por "unanimidad".

El portavoz de los obispos ha destacado que "es la primera vez que una mujer ocupa este servicio en la Conferencia Episcopal" y ha subrayado que "no llega a este cargo ni por cuota ni por enchufe personal, sino desde la profesionalidad y la experiencia".