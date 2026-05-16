La periodista Carmen del Riego, nueva presidenta de la FAPE

La nueva junta directiva de la FAPE. - FAPE

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Carmen del Riego ha sido elegida nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en la LXXXV Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela. Su candidatura, presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), fue la única en optar a la renovación de la Junta Directiva, por lo que fue declarada electa sin necesidad de votación.

Del Riego sustituye en la presidencia a Miguel Ángel Noceda Llano, quien no optó a la reelección tras cuatro años al frente de la federación. En su primera intervención tras la elección, la nueva presidenta de la FAPE ha subrayado que "la primera obligación de esta Junta será la defensa del buen hacer periodístico, siempre pensando en la sociedad. Un objetivo que no es fácil. Hay quien quiere pervertirlo, disfrazarlo y anularlo".

"Debemos conseguir la complicidad de los ciudadanos, restablecer su confianza en nosotros. La gente necesita pistas para averiguar dónde se puede encontrar la información de calidad, veraz", ha añadido la periodista, al tiempo que ha afirmado que la FAPE "se compromete a una defensa a ultranza del buen periodismo, y a una lucha sin cuartel contra los que fabrican y difunden desinformación, mentiras, bulos, manipulación. Defender el periodismo es defender la verdad frente a la manipulación, y eso será lo que nos guiará en nuestro trabajo".

La nueva Junta Directiva de la FAPE queda integrada además por José Francisco Serrano Oceja como secretario general; Juan Fernando Cacicedo Piedrahita como tesorero; y María Teresa Antona López en la Vicesecretaría. Las vicepresidencias primera y segunda recaen en Rafael Rodríguez Guerrero y Cristina Chirivella Berga respectivamente, mientras que Lola Gallardo Ceballos continúa como vicepresidenta tercera. Se mantienen en sus vocalías Esther Aniento Idoype, Ana Isabel Díez Navarrete, Luis Menéndez Villalba y Mar Corral Martínez.

La nueva presidenta ha anunciado asimismo la incorporación por cooptación de dos nuevos miembros a la junta, la exvicepresidenta de la FAPE y gerente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Carolina Fernández, y el expresidente de la federación, Nemesio Rodríguez.

Carmen del Riego, nacida en Oviedo, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y también en Derecho y Ciencias Políticas por la Universitat Oberta de Catalunya. Inició su carrera en Europa Press en 1982 tras unas prácticas en 'La Nueva España' y posteriormente pasó por 'Diario' 16 y el diario 'El Sol'.

Desde 1992 desarrolla su trayectoria como cronista política en 'La Vanguardia'. Presidió la APM entre 2011 y 2015, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo, y fue presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios entre 2000 y 2002. Entre sus reconocimientos figuran el premio Luis Carandell del Senado (2014), el Premio de Periodismo del Ministerio de Defensa (2016) y el premio Josefina Carabias del Congreso (2022).