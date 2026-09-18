La periodista Edith Rodríguez Cachera, nueva presidenta de RSF España - RSF ESPAÑA

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España, Edith Rodríguez Cachera, ha sido elegida nueva presidenta de la sección española, con el apoyo unánime de la Junta Directiva y de la Asamblea General de socios de la organización.

Así lo ha anunciado este viernes la organización, que "despidió calurosamente" al expresidente, Alfonso Bauluz, tras finalizar un mandato "marcado por el saneamiento y la expansión" de RSF España.

Por su parte, el director adjunto de El Confidencial, Carlos Sánchez, ha ascendido a vicepresidente primero de la organización, mientras que la reportera de RTVE Ebbaba Hameida se mantiene como vicepresidenta segunda.

Además, Laura Losada será la nueva secretaria general de la sección española y la periodista y escritora Patricia Simón, especializada en relaciones internacionales, derechos humanos y perspectiva de género, se incorpora como vocal a la nueva junta directiva de RSF España.

Edith Rodríguez Cachera se incorporó a RSF hace diez años como corresponsal en España, para asumir con posterioridad la vicepresidencia de la sección española, además de diversos cargos en la estructura internacional de RSF, ejerciendo como vicepresidenta del Consejo Internacional de la ONG con sede en París y como miembro de su Consejo de Administración. Cuenta con más de 30 años de experiencia en periodismo económico e internacional, así como en el ámbito de la comunicación corporativa.

Rodríguez Cachera es licenciada en Ciencias Empresariales por ICADE y Máster en Periodismo El País-UAM. Ha trabajado y colaborado en diversos medios españoles (Canal Plus, Antena 3 TV, Gaceta de los Negocios, RNE*) y franceses (L'Expansion, L'Entreprise, Europe 1), además de fundar y dirigir su propia empresa de comunicación durante cerca de 10 años.

"En RSF combino mis dos pasiones: el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Es un honor inmenso asumir la presidencia de una organización que conozco y, sobre todo, quiero, tanto a nivel nacional como internacional. No es un tópico, es una realidad: vivimos tiempos muy complejos y desafiantes para la profesión", ha declarado.

Asimismo, la nueva presidenta ha afirmado que "el periodismo es perseguido, hostigado, amenazado y degradado en un mundo cada vez más caótico y menosdemocrático, donde la verdad se cuestiona y los hechos se niegan; donde la prevalencia de la opinión sobre la información exacerba los ánimos y genera torrentes de odio; donde los medios y sus profesionales juegan en desventaja frente a plataformas que no responden ante la ley".

"Sin embargo, vayamos hacia donde vayamos, el periodismo vivirá para contarlo y RSF estará siempre a su lado para protegerlo", ha manifestado Edith Rodríguez Cachera.

RSF España ha avanzado que su propósito es "seguir expandiéndose" de la mano de Edith Rodríguez Cachera y de la nueva directora de la sección, Arantxa Freire, nombrada el pasado mes de abril.

La apertura de nuevas vías de financiación pública y privada, la ampliación de la base de socios institucionales y particulares, la estrecha colaboración con la estructura internacional de la ONG -con especial énfasis en Latinoamérica- y la búsqueda de soluciones estructurales para el creciente número de periodistas forzados a exiliarse en España están entre las prioridades de este nuevo equipo ejecutivo.