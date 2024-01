Peter René Pérez, superviviente del Holocausto, sobre la guerra entre Israel y Hamás: "Necesitamos dos Estados"

El superviviente del Holocausto, Peter René Pérez, posa tras una entrevista con Europa Press, en el Centro Sefarad-Israel. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El superviviente del Holocausto Peter René Pérez, austríaco de 87 años, que participará este viernes en el Acto oficial en el Senado por el Día Oficial de la Memoria del Holocausto, considera que es necesaria una solución de "dos Estados", Israel y Palestina, para poner fin a la guerra, aunque teme que esto tampoco garantice que de un día a otro pueda repetirse un atentado como el perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre en Israel, que ha tachado de "inadmisible".

"Yo, personalmente, no veo, por el momento qué se puede hacer. Yo no soy político. Tengo el derecho de decir, no sé qué hay que hacer. Yo políticamente, esto no es político, necesitamos, a fin de cuentas, dos Estados. Es lo que pienso, porque si no, se quedará así hasta que no se termine. El problema es que dos Estados, ¿quién garantiza que no, de un día al otro, estalla de nuevo una cosa como el 7 de octubre? Que es una cosa inadmisible", ha manifestado René en una entrevista con Europa Press.

Al mismo tiempo, ha añadido que, por lo que ha visto en Viena y en la televisión de España y de Francia no ha habido "una reacción de solidaridad con Israel o al menos con la gente que vive en Israel". "No hablo del Estado, no hablo del gobierno, que a mí tampoco me gusta", ha señalado.

Peter René Pérez se encuentra en Madrid estos días para participar en el Acto Oficial que tendrá lugar este viernes en el Senado con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero, cuando se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

Además, ofrecerá su testimonio este viernes 26 de enero en una actividad titulada 'Mi huida de los nazis', organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarad-Israel, que tendrá lugar a las 18:30 horas en el Centro Condeduque.

Nacido en Viena (Austria) en 1936, Peter René Pérez formó parte de la comunidad judía sefardí de Viena que en aquellos años estaba formada por unas 1.000 personas. Avisados de la inminente detención de judíos por parte de la Gestapo en 1938, su padre y su tío lograron huir hacia París. Además, su hermano pudo escapar en los meses posteriores en un convoy para niños judíos. Si bien, Peter y su madre, que era católica, permanecieron en Viena hasta 1939.

En aquellos años, a pesar de su corta edad, Peter René recuerda algunos episodios que le dejaron marcado como cuando les quitaron todo el dinero que tenían o cuando le apuntaron con un revólver en la cabeza siendo un bebé.

"Me apuntaba con una antigua Mauser. Yo me acuerdo de la forma de la Mauser, porque es muy diversa de otras pistolas o revólveres. Esto se me quedó grabado, me la puso aquí (señala la frente), yo en el brazo de mi madre, y gritaba dónde está el dinero puta de un judío", recuerda Peter René.

Su abuelo les recomendó que huyeran también a París cuando todavía era posible. "Su padre decía: 'Tú tienes que ir también a París. Podía salvarse mi madre conmigo en los primeros años, después no", ha precisado. De esta forma, y con el pretexto de que Peter René necesitaba el "aire del mar" por un problema de salud, consiguieron dos pasaportes para viajar a París.

"Íbamos a París pero con dos pasaportes diferentes porque la ley decía que un niño de dos años judío no puede estar en el pasaporte de su madre católica, aria. Así, tengo yo un pasaporte especial, pero sin la 'j'. Pusieron para los judíos en el pasaporte una 'j' de tamaño de 5 ó 6 centímetros. Estaba imposible. Con esto, viajar era la muerte. Y bueno, el empleado decía a la policía: 'No, no pusimos la 'j' porque es tan bonito, es tan majo ese chico, no puede ser judío, los judíos son todos feos'", recuerda.

Finalmente, consiguieron llegar a París y, posteriormente, con los ataques de Francia por parte de las tropas nazis, Peter y su familia huyeron hacia el sur del país y en 1941 fueron internados en el Campo de Rivesaltes, un campo que servía para cumplir el decreto francés sobre el internamiento administrativo de 'extranjeros indeseables' que se estableció en 1948 en Francia. Su objetivo declarado fue el confinamiento de todas aquellas personas que pudieran representar un 'peligro potencial' para el país.

Precisamente, el próximo lunes 29 de enero, en el marco del Mes de la Memoria del Holocausto, se proyectará en Centro Sefarad Israel el documental 'Pepi Fandango', un largometraje dirigido por Lucija Stojevic (ganadora del premio al público de IDFA, premio Gaudí al mejor documental y premio Feroz al mejor documental), que aborda la relación de Peter René Pérez con la música flamenca en el campo de Rivesaltes.

En concreto, el documental cuenta la historia de dos amigos que hacen un viaje en coche a Andalucía, uno de ellos es el superviviente del Holocausto Peter René Pérez, atormentado por las voces de los niños gitanos que cantaban flamenco en el campo de concentración de Rivesaltes, y el otro, su mejor amigo, que le anima a afrontar la música que le persigue.