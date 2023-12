PISA 2022 concluye que los estudiantes se distraen menos en los colegios que tienen prohibidos los móviles

El informe asegura que los estudiantes españoles se distraen más con las pantallas en clase de Matemáticas que la media de la OCDE

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022 concluye que, de media en los países de la OCDE, los estudiantes informan de menos distracciones en clase por el uso de dispositivos digitales cuando está prohibido el uso de teléfonos móviles en los colegios.

Así lo refleja el Informe PISA 2022 que elabora cada tres años la OCDE, recogido por Europa Press, realizado por unos 690.000 estudiantes, que representaban a 29 millones de estudiantes de quince años en las escuelas de los 81 países participantes. En España participaron 30.800 estudiantes en 966 colegios, representando a 459.000 estudiantes españoles de quince años.

El estudio señala que el 33% de los estudiantes españoles asegura que se distrae en clase de Matemáticas usando dispositivos digitales, lo que supone 3 puntos porcentuales más que la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (30%).

En España, el 69% de los estudiantes asegura que, en la mayoría de lecciones de Matemáticas, el profesor muestra interés en el aprendizaje de cada estudiante (63% de media en la OCDE) y el 68% que el profesor brinda ayuda adicional cuando los estudiantes la necesitan (70% de media de la OCDE).

El trabajo destaca que muchos alumnos estudian Matemáticas en un clima disciplinario que "no es favorable para el aprendizaje". En 2022, aproximadamente el 22% de los estudiantes en España informaron que no pueden trabajar bien en la mayoría o en todas las lecciones (23% de media en la OCDE); el 38% de los estudiantes no escuchan lo que dice el profesor (30% de media en la OCDE); el 33% de los estudiantes se distraen usando dispositivos digitales (30% de media en la OCDE); y el 26% se distraen por otros estudiantes que están usando dispositivos digitales (25% de media en la OCDE).

EL 16% DE LOS ALUMNOS ESPAÑOLES SON VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR

Por otro lado, los datos del Informe PISA 2022 muestran que en los sistemas educativos donde el rendimiento se mantuvo alto y el sentido de pertenencia de los estudiantes a la escuela mejoró, los alumnos tienden a sentirse más seguros y menos expuestos al acoso y otros riesgos en su colegio.

En este sentido, el 16% de los estudiantes de los españoles (mismo porcentaje tanto en chicas como en chicos) informó ser víctima de acoso escolar alguna vez al mes, mientras que la media de la OCDE es superior (20% en el caso de las chicas y 21% los chicos).

A nivel global, en los países de la OCDE menos estudiantes fueron expuestos al acoso escolar en 2022 en comparación con 2018. Por ejemplo, un 7% de los estudiantes informaron que otros estudiantes difundían rumores desagradables sobre ellos en 2022, en comparación con un 11% en 2018. En España, también, las proporciones correspondientes disminuyeron (6% en 2022 en comparación con un 9% en 2018).

En 2022, el 78% de los estudiantes en España señala que hacen amigos fácilmente en el colegio (el 76% de media en la OCDE) y el 86% siente que pertenece a la escuela (el 75% de media en la OCDE), mientras que el 12% dice sentirse sólo en el colegio y el mismo porcentaje excluido de las cosas del centro (el 16% y el 17% de media en la OCDE).

La satisfacción de los estudiantes con la vida, en general, ha disminuido en muchos países en los últimos años. En 2022, el 15% de los estudiantes en España informaron que no estaban satisfechos con sus vidas: calificaron su satisfacción con la vida entre 0 y 4 en una escala que va de 0 a 10.

En 2015, menos estudiantes no estaban satisfechos con la vida en España (12%). En promedio en los países de la OCDE, la proporción de estudiantes que no están satisfechos con la vida aumentó del 11% en 2015 al 16% en 2018 y al 18% en 2022.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL APRENDIZAJE

Los datos de PISA recopilados de directores de escuelas muestran que el porcentaje de padres que estuvieron involucrados en la escuela y el aprendizaje disminuyó sustancialmente entre 2018 y 2022 en muchos países, también en el caso de España.

En 2022, el 46% de los estudiantes en España estaban en escuelas cuyo director informó que, durante el año académico anterior, al menos la mitad de todas las familias discutieron el progreso de sus hijos con un maestro por iniciativa propia y el 73% por iniciativa del maestro. En 2018, el número correspondiente era del 54% y el 75%.

Los sistemas educativos que tuvieron tendencias más positivas en la participación de los padres entre 2018 y 2022 (es decir, sistemas en los que la proporción de padres que discutieron el progreso de sus hijos con un maestro por iniciativa propia disminuyó menos) tienden a mostrar un rendimiento más estable o mejorado en Matemáticas.

LA MITAD DE COLEGIOS CERRADOS MÁS DE 3 MESES EN ESPAÑA POR LA COVID

El Informe PISA 2022 también analiza la situación de los sistemas educativos durante la pandemia de la Covid-19. Así, detalla que en España el 46% de los estudiantes informaron que su colegio estuvo cerrado por más de tres meses debido a la emergencia sanitaria.

En promedio en los países de la OCDE, el 51% de los estudiantes experimentaron cierres escolares de una duración similar. En sistemas educativos donde el rendimiento se mantuvo alto y el sentido de pertenencia de los estudiantes mejoró, menos estudiantes experimentaron cierres escolares más prolongados.

Durante el aprendizaje a distancia, el 34% de los estudiantes en España tuvo problemas al menos una vez a la semana para entender las tareas escolares, y el 22% de los estudiantes tuvo problemas para encontrar a alguien que pudiera ayudarles con las tareas escolares (el 34% y el 24% de media de la OCDE).

El informe también apunta que el apoyo al bienestar de los estudiantes a menudo fue limitado cuando sus escuelas estaban cerradas. En España, el 41% de los estudiantes informó que recibió apoyo diario a través de clases virtuales online en un programa de comunicación por video y sólo el 12% de los estudiantes informaron que alguien de la escuela les preguntaba diariamente cómo se sentían (51% y 13% de media en la OCDE).

Si los colegios tienen que cerrar nuevamente en el futuro, muchos estudiantes en la OCDE se sienten seguros sobre el uso de la tecnología digital para el aprendizaje a distancia, pero menos estudiantes se sienten seguros acerca de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Así, alrededor del 82% de los estudiantes en España se siente seguro o muy seguro acerca de usar un programa de comunicación por video, y el 63% de los estudiantes se siente seguro o muy seguro acerca de motivarse a sí mismos para hacer trabajos escolares (77% y 58% de media en la OCDE).