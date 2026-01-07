Plataforma Trans afea a Gabilondo su "silencio" ante una queja sobre migrantes y el Defensor señala que está en trámite

Archivo - La activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, interviene durante una concentración convocada por la Federación Plataforma Trans, frente al Ministerio de Igualdad, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha afeado este miércoles al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, su "silencio" ante una queja sobre el incumplimiento para documentar a migrantes del colectivo y la institución ha señalado que está en trámite.

En este sentido, la Plataforma ha recordado que hace tres meses presentó una queja formal ante la institución por el incumplimiento de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Hasta la fecha, ha asegurado que no ha recibido "ningún tipo de contestación, ni comunicación oficial sobre la admisión o tramitación".

En concreto, la queja fue registrada ante el Defensor del Pueblo para denunciar la "inactividad" del Gobierno y del Ministerio del Interior en el desarrollo reglamentario de la Disposición final decimonovena de la Ley Trans, que obliga a habilitar en el plazo máximo de un año los procedimientos para la adecuación documental de las personas extranjeras del colectivo. El plazo legal expiró en marzo de 2024 sin que se haya aprobado el reglamento correspondiente.

"Hablamos de más de tres meses de silencio absoluto por parte del Defensor del Pueblo ante una vulneración muy grave de derechos. No es una cuestión menor ni burocrática: es la vida y la dignidad de miles de personas trans migrantes", ha indicado la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Asimismo, Cambrollé ha señalado que está "inacción" mantiene a las personas trans migrantes en "una situación de exclusión administrativa que se traduce en discriminación diaria, inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales".

En esta misma línea, desde la Plataforma han explicado que esta falta de desarrollo normativo "impide a miles de personas trans migrantes acceder a documentación acorde con su identidad de género, colocándolas en una situación de grave vulnerabilidad jurídica y social".

Además, han expuesto que les genera una "discriminación efectiva" respecto a las personas trans de nacionalidad española, en contra de los principios de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución y en la normativa internacional de derechos humanos.

"Exigimos una respuesta inmediata y medidas urgentes. Las personas trans migrantes no pueden seguir esperando indefinidamente a que el Estado cumpla su propia ley", ha concluido Cambrollé.

Finalmente, la Plataforma ha advertido de que, si persiste la "inacción institucional", intensificará las acciones políticas, parlamentarias y jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todas las personas trans, con independencia de su origen o situación administrativa.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO TIENE ACTUACIONES INICIADAS

El Defensor del Pueblo ha asegurado a Europa Press que la queja de la Plataforma Trans está en trámite. Según el informe anual de 2024 de la institución, esta tiene actuaciones iniciadas tras haber recibido quejas de personas extranjeras, solicitantes de protección internacional y refugiadas, sobre las "dificultades" a las que hacen frente para solicitar la rectificación del sexo y el cambio de nombre.

En esta línea, el informe revela que se solicitó información complementaria a la Dirección General de Protección Internacional a la vista de que cuatro personas solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo ya que, a pesar de haber solicitado formalmente ante la Oficina de Asilo y Refugio la rectificación de la mención del sexo y el cambio de nombre, se les había sido expedida una nueva documentación que no resultaba acorde con su identidad.