Plataforma trans celebra las "conquistas" de la ley, pero ve carencias: "Seguimos trabajando para que nadie quede atrás"

Reclama el reconocimiento de las personas no binarias y la desprotección de la infancia trans y las personas trans migrantes

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha celebrado, este martes, la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI por las "conquistas" conseguidas, pero ha reconocido que es un texto con "carencias". "Seguiremos trabajando para que nadie quede atrás", ha señalado la entidad.

En concreto, aplaude que se reconozca la autodeterminación de género a partir de los 14 años "sin condiciones médicas, tratamientos o informes" y que no se requieran "testigos" o que no se exija "tiempo de reflexión".

Sin embargo, la organización lamenta a Europa Press que la norma "sea una fusión" de las leyes Trans y LGTBI. Esta decisión, además de suponer "un incumplimiento del acuerdo programático del Gobierno", como advierte la entidad, también "se ha traducido en un claro recorte de derechos trans".

"De 53 páginas, sólo 3 hacen mención a las personas trans", ha denunciado, antes de señalar que se ha dejado a este colectivo "sin un marco propio, integral y transversal".

Del mismo modo, han denunciado "la desprotección de las infancias trans" a las que "se les menoscaba el derecho al cambio de nombre y sexo", incumpliendo, además, el "dictamen de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 y la Ley de Protección a las infancias"; y la "no inclusión de las personas trans migrantes como beneficiarias del cambio de nombre y sexo en los documentos administrativos". Además, lamentan el no reconocimiento jurídico de la identidad no binaria.

AVANCES POR LA "PRESIÓN" DEL COLECTIVO

Sobre las sensaciones del colectivo tras este día que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado de "histórico", la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha explicado a Europa Press que sienten que tienen que "celebrar" los avances conseguidos, pero son conscientes de que se ha llegado a ellos por la "presión" de las organizaciones.

En este sentido, ha indicado que las entidades pueden "sacar más cosas" y, por ello, seguirán trabajando "política y socialmente" con los grupos que apoyaron en el Congreso la norma para que introduzcan sus esas carencias a través de enmiendas.

Cambrollé ha indicado, además, que no descartan acudir a la Asamblea del Consejo de Europa para denunciar que el Gobierno no ha acatado la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de menores trans.

ESPERAN QUE "SIGA CRECIENDO"

También se ha referido a las enmiendas la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, quien ha mostrado su deseo de que el texto recoja el cambio registral para los menores a partir de los 12 años, y no de los 14 como indica el texto del Ejecutivo. Coincide con la Federación Plataforma Trans, además, en materia de reconocimiento de las personas no binarias.

Tanto Chrysallis, como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y la Fundación Triángulo consideran que la ley "debe seguir creciendo en trámite parlamentario".

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha señalado a Europa Press que el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros recoge las principales líneas rojas de los colectivos" y que "cuando se apruebe, garantizará derechos fundamentales" de las personas tranas, como la "despatologización", su derecho a "ver reconocida su identidad sin necesidad de pruebas", así como otras "demandas históricas".

Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez Blanco, ha pedido, en nombre de estas tres organizaciones, "responsabilidad a todos los actores" durante el proceso de tramitación de la norma. "La igualdad real debe llegar lo antes posible porque cada día que las persona trans o LGTBI, muchas menores, son víctimas de violencia o discriminación, cuenta", ha concluido.