Plataforma Trans pide a Sánchez un decreto que regule la rectificación registral de extranjeros del colectivo en España

Archivo - La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé (2i), interviene durante una manifestación contra las agresiones a personas Lgtbi+ y la amenaza a sus derechos, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha solicitado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aprobación de un real decreto que regule la rectificación del nombre y del marcador de sexo legal de las personas trans extranjeras en la documentación expedida por el Estado español.

La iniciativa busca dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans, que obligaba al Gobierno a desarrollar reglamentariamente estos procedimientos en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

Según la organización, más de dos años después del vencimiento de ese plazo, este desarrollo reglamentario continúa pendiente, "generando situaciones de inseguridad jurídica y vulnerabilidad administrativa" para el colectivo. "Esta ausencia normativa dificulta el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, afectando a ámbitos tan esenciales como el acceso al empleo, la sanidad, la educación o la libre circulación", apunta la Plataforma en la misiva.

La propuesta presentada por Plataforma Trans ha sido elaborada junto a un equipo de juristas de la Universidad Complutense de Madrid, entre ellos la profesora Patricia Orejudo Prieto de los Mozos y el profesor Carlos Brito Siso.

En la misma, pide permitir la rectificación de las menciones de identidad en la documentación española cuando esta no sea posible en el país de origen y reconocer en España los cambios de identidad ya efectuados en otros Estados.

También propone proteger "de manera reforzada" a solicitantes de protección internacional, refugiadas o apátridas y "garantizar la coherencia administrativa y la actualización automática de datos en los distintos sistemas públicos".

"Somos plenamente conscientes de que la aprobación de un Real Decreto requiere los trámites y garantías propias del procedimiento normativo. No obstante, consideramos que esta propuesta puede servir como base técnica sólida para su impulso inmediato, facilitando el cumplimiento de una obligación legal ya vencida y dando respuesta a una demanda social urgente", señala.

Asimismo, pide al Gobierno que valore la iniciativa y promueva "a la mayor brevedad posible" la aprobación del real decreto. Además, la Plataforma se muestra dispuesta a mantener una reunión de trabajo en la que poder exponer "con mayor detalle" el contenido de la propuesta y colaborar en su tramitación.

MAR CAMBROLLÉ: "NOS PARECE INCONCEBIBLE"

"Nos parece inconcebible que algo que tenía que haber estado ya efectivo desde hace tres años aún sigan sin ser efectivas estas instrucciones", ha concluido la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, en declaraciones a Europa Press.

La Plataforma Trans entregará este miércoles 20 de mayo a los grupos parlamentarios la propuesta de real decreto para "garantizar" los derechos de las personas trans extranjeras.