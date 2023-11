La Plataforma Trans pide a Sánchez "medidas concretas" y que blinde los derechos del colectivo en esta legislatura

Cientos de personas durante una manifestación para defender las leyes Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, a 13 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "medidas concretas" y que blinde los derechos del colectivo en esta legislatura.

En este sentido, destaca que es "importante" dar una solución a la exclusión laboral que sufren las personas trans. "Necesitamos en esta legislatura medidas concretas. No valen solamente declaraciones que pueden ser un brindis al sol", indica en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, para añadir también que son "cosas fundamentales" para que "no ocurra lo que está pasando ahora en Madrid".

En esta línea, ha destacado que los derechos de las personas trans "no pueden ser una subasta", que tampoco pueden depender "del va y ven de las políticas" y que "deben estar blindados".

Este pasado miércoles, Sánchez, durante el debate de investidura, se comprometió a llevar a cabo un Pacto de Estado para las personas LGTBI. En este sentido, desde la Federación Plataforma Trans piden que este se materialice. "Es más que urgente y necesario para poder abordar y parar esta violencia que estamos sufriendo el colectivo LGTBI y que va en un momento que da testimonio de ello el propio Ministerio del Interior, que necesita un pacto que contemple medidas cautelares, también atención psicológica y jurídica para las víctimas y campañas para sensibilizar a la sociedad contra la LGTBI-Fobia", indica Cambrollé.

Finalmente, recalca la importancia de "dignificar e igualar en derecho" a las personas transmigrantes, además de "reconocer" a las personas transbinarias. "Ya lo están haciendo muchísimos países de Europa y de Latinoamérica y lo que ha demostrado la política y la sinergia del reconocimiento de los derechos humanos que el mejor país no es aquel que recorta derechos, sino que amplía derechos a quien no los tiene. Por eso es necesario también reconocer a las personas no binarias porque estas existen y el Estado no puede darles la espalda", concluye.