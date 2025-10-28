Plataforma Trans reclamará "visibilidad, unidad y compromiso" en Argentina frente a "voces del odio y la intolerancia"

Archivo - La activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, atiende a medios a su llegada al Parlamento Vasco, a 15 de febrero de 2024, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, visitará este fin de semana Buenos Aires, invitada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina en el marco de la celebración de la Marcha del Orgullo 2025. Allí, reclamará "visibilidad, unidad y compromiso" frente a "las voces del odio y la intolerancia".

"En un tiempo donde resurgen las voces del odio y la intolerancia, nuestra respuesta debe ser más visibilidad, más unidad y más compromiso con los derechos humanos. La lucha del colectivo trans no tiene fronteras y continua, más viva y global que nunca", ha asegurado Cambrollé.

Según ha informado la plataforma, Cambrollé participará el viernes 31 de octubre, en representación de Europa, en el encuentro 'EU TALK: Derechos, igualdad y diversidad', un espacio de diálogo impulsado por la Delegación de la Unión Europea que busca "fomentar la reflexión y el intercambio sobre los desafíos contemporáneos en materia de derechos humanos, inclusión y políticas de igualdad".

En este foro, Cambrollé compartirá escenario con la activista trans argentina Violeta Alegre, en una conversación abierta sobre las realidades y resistencias del colectivo trans a ambos lados del Atlántico.

El evento "pretende visibilizar el compromiso de la Unión Europea con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad sexual, en un momento político global en el que estos valores se ven amenazados por el avance de movimientos autoritarios y discursos de odio".

El viaje de Cambrollé a Argentina se enmarca en una gira de trabajo que incluirá, reuniones con organizaciones LGTBIQA+, así como participación en diversos conversatorios con referentes del activismo trans en Argentina, dedicados a analizar los delitos de odio hacia el colectivo LGTBIQA+, las "barreras sociales y legales que persisten", y los retos actuales en la garantía de los derechos humanos para las personas de la diversidad, en especial las personas trans. "Estos encuentros buscan fortalecer lazos de colaboración entre los movimientos trans de Europa y América Latina", ha apuntado.

Asimismo, el sábado 1 de noviembre Cambrollé participará en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires. "Su presencia pretende mostrar el apoyo internacional al colectivo argentino, en un contexto marcado por el avance de políticas involucionistas y discursos de ultraderecha que amenazan los derechos conquistados", ha indicado la Plataforma.