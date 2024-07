La playa de siempre o la plaza del pueblo protagonizan la campaña de verano de la Lotería de Navidad 2024

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa de siempre, la plaza del pueblo, el pisito de playa, el paseo marítimo o el chiringuito de todos los agostos son los protagonistas de 'Tu mejor lugar del mundo', la campaña de verano del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, que contará con 8 millones más de décimos y repartirá 112 millones más en premios.

Así lo ha dado a conocer este jueves el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, quien ha anunciado que ya está a la venta la Lotería de Navidad en todos los puntos de venta de la red comercial de Loterías y ha presentado la campaña de verano de este año, cuyo coste ronda los 386.000 euros, la misma cifra que en 2023.

En este sentido, el presidente de Loterías ha explicado que, desde una perspectiva de Juego Responsable, la campaña de 2024 continúa con la línea de comunicación "emocional" que se inició el año pasado. En este caso, se centra en los lugares de vacaciones de siempre, de costa o interior, que significan tanto para las personas. Porque en ese: "¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?" hay muchas pequeñas historias que hacen a la Lotería de Navidad aún más grande

"En otros países europeos, la persona no repite nunca el lugar de vacaciones", ha explicado el presidente, quien ha añadido que, en cambio, en España "todo el mundo" que puede disfrutar de vacaciones intenta, "unas semanitas, ir al lugar de toda la vida". "Eso es muy nuestro", ha apostillado.

La campaña de televisión se compone de tres spots protagonizados por la playa, la plaza del pueblo y el pisito de vacaciones. Cada uno de esos lugares, se dirige al espectador en primera persona, le recuerda por qué son tan importantes para él. "Yo sé que no soy una de esas playas que salen en las revistas, no. Sé que mi arena no es la más blanca, y que aquí no fondean yates lujosos, lo sé. Pero sé que para ti soy mucho más importante que todo eso, porque soy la playa a la que te traían tus padres, y a la que ahora les traes tú", dice uno de los spots.

Por su parte, el piso de playa se dirige al es: "Soy el típico pisito de playa. Yo no estoy en primera línea, qué va. Tampoco tengo baño en suite. Y la cocina diáfana, lo que se dice diáfana, no es. Pero sé que para ti soy más importante que todo eso. Porque soy esos 40 metros cuadrados que desde hace 14 veranos te dan la vida".

La plaza del pueblo es la tercera protagonista del los anuncios para televisión. "No tengo una gran catedral gótica, ni vienen excursiones a verme. Pero para ti, soy lo más importante del mundo. Porque soy la plaza donde le sacaste a bailar hace 38 años y en la que cada verano echáis un paso doble".

CUÑAS DE RADIO Y GRÁFICAS

A lo largo de la campaña se podrán ver los tres anuncios de varias duraciones en televisión, digital, redes sociales y en los puntos de venta de la red comercial de Loterías. Además, se han creado distintas cuñas de radio para campaña off y online, que siguen sumando más lugares de vacaciones como protagonistas.

En cuanto a la gráfica genérica, como suele ser tradición, cuenta con el bombo como protagonista en distintas creatividades para prensa, exterior y online. También hay una línea gráfica de campaña ad-hoc para combinar en prensa y en redes sociales.

Por otro lado, Loterías ha lanzado una acción para que cada persona pueda generar una postal digital de su sitio de vacaciones y compartirla en sus redes. Para ello, deben entrar en elmejorlugardelmundo.es y seguir los pasos para personalizarla y publicarla. Durante los meses de verano, una avioneta recorrerá el litoral para informar de que ya está a la venta la Lotería de Navidad.

Durante la rueda de prensa, el presidente de Loterías ha explicado que la campaña de verano de 2023, "aunque era distinta, sí tenía el mismo trasfondo, el mismo mensaje emocional". "Fue una campaña animó a las personas porque les recordó su infancia, su patria", ha rememorado Jesús Huerta, quien ha destacado que Loterías debe estar "al lado de la sociedad", "al lado de las personas que tienen un verano normal, ni el mejor ni el peor".