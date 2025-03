PNV, Bildu, Junts y Podemos apoyarán tramitar la ley de emisiones de CO2 de PSOE y Sumar pero avanzan cambios

PNV y Junts critican que el Gobierno retirase el proyecto por la enmienda de PP y Junts para eliminar el impuesto a las eléctricas

PNV, Bildu, Junts y Podemos han anunciado este martes en el pleno del Congreso que votarán a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Sumar sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, han avanzado distintas exigencias que realizarán durante la tramitación, como el mantenimiento del bono social eléctrico para vulnerables en el caso de Podemos o la territorialización del Fondo Social para el Clima en el de Bildu.

Esta iniciativa es una transposición de la directiva europea que ya empezó a tramitarse en la Cámara Baja como proyecto de ley, pero que el Gobierno decidió retirar porque PP y Junts sortearon su veto y lograron introducir una enmienda para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

En su exposición, la diputada del PSOE María de las Nieves Ramírez Moreno ha destacado que esta iniciativa no debería "dividir" al Congreso. En su opinión, trata de "cumplir con la UE, con el planeta, con la industria, que está esperando" la aprobación de la ley. "España no puede quedarse fuera del mercado europeo. No podemos condenar a nuestra industria a competir en desventaja. No nos podemos permitir sanciones millonarias. Y lo más importante, no podemos darle la espalda a generaciones futuras", ha advertido.

A lo largo de su intervención, ha criticado la enmienda a la totalidad de Vox, sobre el que ha dicho que le da "igual" la economía, el medioambiente y España. "Lo suyo no es la política, sino el ruido", les ha dicho. A su vez, ha preguntado al PP si va a seguir "girando hacia la extrema derecha hasta salirse del tablero de juego" y "cambiando el Pacto Verde Europeo por ese vergonzoso Pacto del Ventorro para esconder un poquito más" al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Al resto del arco político, les ha pedido el apoyo.

El diputado de Vox José María Figaredo Álvarez-Sala, encargado de defender la enmienda, ha acusado al Gobierno de estar llevando a cabo "un asesinato del futuro de los trabajadores de España". Sobre la iniciativa, ha incidido en que España incidió el "0,58%" en el año 2022, por lo que podría "volatilizarse mañana" y el impacto a nivel mundial sería "cero". "Sin embargo, están imponiendo unas gravosísimas cargas sobre las espaldas de los españoles, que cada día viven peor por culpa de sus impuestos, le ha echado en cara.

Le ha recriminado que diga que la formación apoya los aranceles del presidente de Estados Unidos (EEUU), cuando lo que el partido dice es que si la Administración Trump impone aranceles a España es "entre otros motivos, culpa del PSOE (...) lleva sistemáticamente una política de insultar a todos aquellos operadores internacionales que son interesantes" para el país.

EAJ-PNV Y JUNTS CRITICAN QUE EL GOBIERNO RETIRASE EL PROYECTO

Por otro lado, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha señalado que el partido va a apoyar la toma en consideración de la Proposición de Ley. A la vez, ha dicho que va a exigir al Gobierno que reduzca las emisiones más rápidamente, que que ponga en marcha los mecanismos de revisión de objetivos y que revise también los objetivos de penetración de energías renovables para el año 2030. A su vez, ha exigido el mantenimiento del bono social eléctrico para las familias vulnerables.

Asimismo, la diputada de EAJ-PNV Idoia Sagastizabal Unzetabarrenetxea ha avanzado que la formación también votará a favor del inicio de la tramitación de la ley. Aún así, ha echado en cara al Ejecutivo la forma "autoritaria y poco plural" con la que ha actuado al retirar el proyecto por la introducción de la enmienda en favor de eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

"En un ejercicio de responsabilidad y porque consideramos prioritaria la aprobación de esta ley, en el menor plazo posible votaremos a favor. Pero también les digo que ejerceremos nuestro derecho a presentar las enmiendas que estimemos convenientes, tengan relación o no con la ley", ha avisado.

En la sesión, el diputado de EH Bildu, Mikel Otero Gabirondo ha remarcado a su vez que el partido votará a favor de la tramitación de la ley, pero ha destacado que el Congreso se tiene que centrar en los "efectos sociales" del nuevo sistema. Tal y como ha recordado, el Fondo Social para el Clima debe estar destinado a paliar los efectos de la subida de precios en los hogares a las microempresas y a los usuarios de transporte vulnerable. En este aspecto, ha exigido que no pase "lo que ha pasado con los Fondos Next Generation" y ha insistido en que esos fondos se territorialicen.

La diputada de JxCat Pilar Calvo i Gómez ha indicado que el partido apoyará la toma en consideración de la Proposición de Ley, pero han avisado que volverán a presentar la enmienda para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica "cuando haga falta todas las veces que haga falta". "Cada vez que ustedes nos tumben la solución para los ganaderos a lo mejor quizás se encuentren con que no tienen los votos de junts para aprobar esta iniciativa o cualquier otra ley", ha advertido.

Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jorda i Roura ha criticado que el PSOE proponga esta iniciativa cuando el Gobierno "no ha reducido los niveles globales de emisiones" y, además, "mantiene patrones de consumo altamente contaminantes e ineficientes". Según ha denunciado, la transición ecológica en España avanza "de forma lenta, desigual e ineficiente". Como la diputada de JxCat, ha echado en cara a los socialistas que traigan la Proposición a la Cámara cuando el Gobierno "dinamitó en dos ocasiones" una enmienda de ERC en relación a la cogeneración.

EL PP CRITICA LAS POLÍTICAS "TRASNOCHADAS" PARA DESCARBONIZAR

La diputada de Sumar Julia Boada Danés ha avanzado que el partido votará a favor de la tramitación de la Proposición de Ley no sólo por las multas "millonarias" a las que se expone España, o por la "inseguridad jurídica" que crea en los sectores afectados, sino para que España "lidere un sistema de comercio y de emisiones más consistente, por lo tanto, más ambicioso y justo". Aún así, ha reclamado "elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde con los objetivos para 2030 y 2040". Asimismo, ha subrayado la urgencia de desarrollar el Fondo Social para el Clima para proteger a los sectores de la población más vulnerables.

Por otro lado, el diputado 'popular' Guillermo Mariscal Anaya ha incidido ante el PSOE en que "imponer políticas trasnochadas e ideologizadas no es el camino para el objetivo compartido por todos de descarbonizar la economía española". En su intervención, ha reclamado entre otras cosas la potenciación de un Fondo Nacional de Transición Industrial que apoye la adaptación de la industria española, así como una coordinación efectiva entre la Comisión, el Ministerio y las autoridades aduaneras para que los bienes importados que no cumplen con las mismas reglas ambientales que los españoles "paguen en el momento que entran" en el territorio.

A su vez, ha criticado el calendario de cierre nuclear y ha dicho que si llega a producirse el precio de la factura doméstica aumentará en un "25%", mientras que el de la industria lo hará en un "35%". "Con el apagón nuclear pretendido por sus señorías, tendremos que recurrir a ciclos combinados de gas, más dependencia exterior, más coste de la energía y dos millones de toneladas de CO2 más al año a la atmósfera", ha denunciado.