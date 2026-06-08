El PNV destaca del Papa sus palabras sobre el respeto a la "diversidad de los pueblos": Que tomen nota

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha destacado este lunes tres mensajes lanzados por León XIV en su discurso en la Cámara: el "respeto a la diversidad de los pueblos", sus menciones al "drama migratorio" y su instrucción para "legislar desde el respeto teniendo en cuenta el bien común" y para quien se hacen las leyes. "Que tome apuntes quien los tenga que tomar", ha apostillado.

En declaraciones a los medios antes de la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, la portavoz de los nacionalistas vascos ha hecho hincapié en que el Pontífice ha dejado claro que "unidad no es uniformidad" y ha recordado que su grupo ha estado presente la sesión extraordinaria para escuchar al "jefe del Estado del Vaticano" que, no obstante, durante su visita habla también como "pastor de la Iglesia".

Preguntada si considera que Vox, dada su posición ante la inmigración, debería tomar nota de las palabras de Robert Prevost sobre esta cuestión, Vaquero ha subrayado que el Papa a hecho "un discurso humanista" animando a ayudar a los migrantes en su integración. "Que tome apuntes quien los tenga que tomar", ha agregado.