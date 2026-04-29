PNV, PSOE, PP, Vox, Junts y UPN se unen en el Congreso para crear una subcomisión que estudie el uso del burka

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta de PNV para crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos. Ha contado con 32 votos a favor de PSOE, PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de Sumar, ERC y EH Bildu, que se han abstenido.

El PNV hizo esta propuesta el pasado mes de febrero ante el debate producido en el Pleno del Congreso en torno a la eventual adopción de medidas legislativas prohibitivas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro, como el burka o el niqab.

"Creemos que debe haber un debate previo a la norma, y decíamos no empezar la casa por la ventana proponiendo una norma, sino debatiendo y oyendo a comparecientes que nos den una idea de si realmente es una cuestión relevante que merece abordar, y, segundo, si se considerase, con qué grado de intensidad", ha explicado Mikel Legarda, de PNV.

En el turno de portavoces, el socialista Artemi Rallo ha indicado que "es necesario un debate con rigor, sosiego y profundidad", por lo que ha dicho que la propuesta del PNV es "oportuna y pertinente". En todo caso, ha rechazado "símbolos, prácticas o imposición que amenace la libertad y autonomía de las mujeres". "Y como la realidad es compleja y necesitamos recabar de criterio técnico, no sólo jurídico, sino de criterio sociológico y no sólo, sino de otros muchos tipos, a nosotros nos parece que una comisión, una subcomisión de esta naturaleza puede ser enormemente útil", ha apuntado.

Por parte del PP, Cayetana Álvarez de Toledo ha calificado la propuesta de crear una subcomisión de "maniobra de dilación". "Quieren perder el tiempo estudiando lo que ya han resuelto", ha expuesto. Además, ha recalcado que "el burka no es una excentricidad cultural ni un capricho de guardarropa", sino "un instrumento de sometimiento".

Lourdes Méndez, de Vox, ha trasladado el deseo de la formación de que la subcomisión sea "un instrumento útil", que saque "conclusiones claras", que "no sea muy larga" y que sirva "para que, de una vez por todas, se actúe". "Estamos, señorías, ante una realidad denunciada por nuestro partido desde hace tiempo, que afecta directamente a derechos fundamentales y a la seguridad, y es incompatible con nuestros valores constitucionales. El velo integral no es, en muchos casos, una elección libre. Es un símbolo que puede representar invisibilidad, segregación y, en demasiadas ocasiones, sumisión e imposición", ha advertido.

SUMAR VE EL DEBATE SOBRE EL VELO "FALSO"

En cambio, Nahuel González, de Sumar, ha alertado de que el debate del burka "se está instrumentalizando" y "llevando a un terreno donde se busca el rédito político y económico". "Este debate es un debate falso, es un debate que se fabrica para tapar otros debates más importantes y está lleno de bulos, está lleno de bulos constantemente", ha asegurado para añadir que "la respuesta no puede ser más control y decirle a una mujer como tiene que ser".

Mientras, Pilar Vallugera, de ERC, ha señalado que es un fenómeno que "puede generar una división, una discriminación, un enredamiento en los derechos de las mujeres" que tiene que ser precedido por una "actividad responsable de los supuestos legisladores". Si bien, ha explicado que su formación ha decidido abstenerse porque la subcomisión llega en un momento en el que los posicionamientos ya se han hecho públicos.

Para Josep Pagès, de Junts, es "necesario" debatir sobre la regulación de los velos integrales porque, a su juicio, se trata de una cuestión que "está sobre mesa" y en el debate público. En este sentido, ha recordado que, recientemente, su formación, al igual que Vox, llevó a Pleno una proposición de ley orgánica sobre esta cuestión, que fue rechazada.

Por EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha mostrado "dudas" de que este debate sea "tan necesario y prioritario como se desprende de la propuesta".

Finalmente, el portavoz de UPN, Alberto Catalán ha señalado que confía en que la subcomisión "no sea ninguna excusa para no tomar ninguna decisión, y menos aún a lo largo de lo que resta de esta legislatura".