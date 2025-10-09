Podemos acusa a Ayuso de incumplir la ley del aborto y está dispuesto ir al TC si "amenaza" este derecho

Archivo - La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, interviene en un acto de Podemos, en el espacio social y cultural Nau Bostik, a 9 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de "incumplir" la ley del aborto y sostiene que su formación buscará apoyos parlamentarios ir al Tribunal Constitucional (TC) si "hace reales" sus "amenazas" contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Así lo ha trasladado en la red social 'X' después de que la mandataria popular haya replicado que en Madrid "no se va a señalar a nadie", en alusión a la exigencia del Gobierno a que realice un listado de facultativos objetores de conciencia, "ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a "ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo".

"No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha rematado Ayuso durante el Pleno de la Asamblea de Madrid mientras era interpelada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

RECUERDA QUE EL MOVIMIENTO FEMINISTA YA ECHÓ A GALLARDÓN

Montero ha advertido que incumplir la ley del aborto es una "vulneración de derechos fundamentales que pone en peligro a las mujeres".

"Ayuso sabe que lo que dice es ilegal e inconstitucional", ha argumentado la también 'número dos' de Podemos, quien ha reivindicado que la objeción de conciencia es un derecho pero su ejercicio no puede poner en riesgo el acceso al aborto.

"Así lo dicen el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal Constitucional. Ayuso debería recordar que el movimiento feminista echó a Gallardón por recortar el derecho al aborto", ha zanjado.