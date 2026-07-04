Podemos acusa a PP y Vox de "poner la bandera LGTBI en las papeleras": "Quieren retroceder en derechos"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atienden a los medios con motivo de la movilización convocada por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector logístico de Sevilla. A 22 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha acusado al PP y a Vox de "poner la bandera LGTBI en las papeleras" y de "querer retroceder en derechos", como ha afirmado durante la manifestación del Orgullo que recorre el centro de Madrid este sábado.

"A todos esos ayusos y a todos los abascales que dicen que esto se debería hacer en la Casa de Campo, que quieren retroceder en derechos, que ponen la bandera LGTBI en las papeleras, pero no bien alto en las instituciones, les decimos que aquí estamos, celebrando y luchando, y que precisamente cuando las calles se llenan de orgullo, su odio no tiene cabida", ha afirmado Montero.

Montero ha reivindicado uno de los lemas de la manifestación de este año, "derechos para todes, frente al odio derechos para todes", y ha subrayado que la participación de todas las personas es una condición "imprescindible". "Si no estamos todas, todos y todes, no hay democracia", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que "el Orgullo es la respuesta democrática al odio".

La secretaria política de Podemos ha defendido que el Orgullo y la visibilidad cumplen una función de "ruptura" frente al silencio y la exclusión "que castiga a las vidas LGTBI, que trata de esconderlas, que trata de meterlas en un armario", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado el valor de que la infancia crezca viendo a personas viviendo su identidad con libertad. "No sé qué les molesta, pero de verdad no hay nada más bonito que le podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras hijes, que gente viviendo en libertad, que gente pudiendo ser quien es, sin miedo, sin culpa, y en un espacio seguro que son hoy las calles de Madrid", ha indicado.

Montero ha llamado además a mantener la reivindicación más allá de la jornada de manifestación. "Feliz y combativo orgullo y a seguir adelante, porque no solamente no hemos ido demasiado lejos, sino que nos quedan muchos derechos por conquistar", ha zanjado.