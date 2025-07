Podemos pide en el Congreso reservar un mínimo del 1% de plazas de empleo público a personas trans

Irene Montero habla de una "gravísima discriminación" en el empleo y Mar Cambrollé afirma que "viven un apartheid laboral"

Podemos ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa para garantizar que, en las ofertas de empleo público, se reserve un cupo no inferior al 1% de las vacantes para ser cubiertas por personas trans.

"Las personas trans sufren una gravísima discriminación en el entorno laboral. Hablamos de miles de personas que son juzgadas antes por su identidad de género, por su expresión de género, que por su currículum. Personas para las que está a la orden del día las entrevistas de trabajo tras las cuales nadie te llama o los despidos invisibles", ha dicho la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, en declaraciones a los medios.

Tras el registro de la proposición no de ley (PNL) en la Cámara Baja, Montero ha argumentado que "una de cada dos personas trans está en situación de desempleo" y que cuando tienen trabajo, la mayoría de ellas están en posiciones "por debajo de su cualificación".

"La mayoría de ellas dicen que su identidad de género, su expresión de género, es un obstáculo para encontrar un empleo. La mayoría de ellas también afirman que han sufrido discriminación en el entorno de trabajo, y básicamente ser una persona trans en España y en Europa significa que tienes el doble de posibilidades de estar en desempleo que de tener un contrato indefinido", ha asegurado Montero.

Para la dirigente de Podemos, se trata de "exclusión laboral" y frente a esa situación hay que actuar "con contundencia". Además, ha subrayado que hay otros países que ya han implementado el cupo laboral para personas trans.

Con motivo de la celebración del Orgullo, Irene Montero ha hecho un llamamiento a "no mirar para otro lado ante cualquier expresión de odio o de LGTBI-fobia, por pequeña o por insignificante que parezca". "Ni son bromas ni son opiniones", ha declarado, al tiempo que ha advertido que es "odio" y ha recordado el asesinato del joven Samuel Luiz hace cuatro años.

Por su parte, la secretaria de LGTBIQA+ de Podemos y presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha indicado que esta iniciativa es "el punto de salida" y "un toque de atención" al Gobierno y al Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, para que implemente lo que establece la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, "que aún está muerto en los laureles".

"ES UNA VERGÜENZA"

Mar Cambrollé ha llamado a no olvidar lo que vive el colectivo trans, cuya tasa de desempleo alcanza "un 46 por ciento". "Las personas trans viven un apartheid laboral y es una vergüenza", ha declarado, para después añadir: "Sin trabajo no se pueden independizar las personas. Sin trabajo no pueden pagar el alquiler de una vivienda. Sin trabajo no podemos comer ni comprarnos ropas de vestir".

En el texto de la iniciativa, recogido por Europa Press, Podemos argumenta que, según la Agencia de los Derechos Humanos de la Unión Europea (FRA), el 42% de las personas trans ha sufrido discriminación en el trabajo o en la búsqueda de uno o que la encuesta 'Hacia centros de trabajo inclusivos' elaborada por UGT concluye que el 75% de las personas trans considera que el hecho de ser trans es un inconveniente para buscar empleo.

En este sentido, cita el estudio sobre la inserción sociolaboral de las personas trans realizado por el Ministerio de Igualdad en el año 2022, que cifra la tasa de desempleo de las personas trans en el 46,5%. "En este mismo estudio se recoge que la mayoría de las personas trans empleadas tienen una formación y cualificación superior al puesto de trabajo que desempeñan y que tan solo el 24,7% se benefició de recursos dirigidos a la inserción laboral para el colectivo trans", destaca.

De este modo, Podemos recuerda que la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI "recoge la necesidad tanto de desarrollar estrategias como de implantar medidas para favorecer la integración e inserción laboral de las personas trans, incluida la adopción de subvenciones que favorezcan la contratación de las personas trans en situación de desempleo y los planes específicos para fomentar el empleo de las personas".

"Al igual que se ha hecho con las mujeres en la ley de paridad, cuando una parte de la población sufre discriminación por su identidad de género, el deber del Estado es aplicar medidas de acción positiva que solucionen la discriminación que existe debido al acceso de las personas trans al mercado laboral", defiende.

Por ello, consideran importante adoptar medidas que "vayan más allá" como es el cupo laboral trans, que garantizaría que al menos el 1% de todos los puestos de la Administración Pública estén reservados para personas trans.