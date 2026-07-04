El PP acusa a la izquierda de "robar derechos" al "intentar hacerse con según qué banderas" en el Orgullo

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos (c), durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado este sábado a políticos de la izquierda de "robar derechos" al "intentar hacerse con según qué banderas", en su intervención a su llegada a la manifestación estatal del Orgullo LGTBI en Madrid.

De los Santos ha defendido que España es "un país maravilloso" aunque ha lamentado que "a veces lo es un poco menos, precisamente por esos políticos de la izquierda que, intentando hacerse con según qué banderas, roban los derechos a los demás", ha afirmado antes de desear "feliz día y feliz diversidad" a los asistentes a la manifestación, que recorre este sábado el centro de Madrid.

"Estoy convencido de que en la izquierda lo que más hay son personas que, como nosotros, creen en la diversidad, en la igualdad y la defienden con todo su corazón. ¿Qué ocurre? Que luego hay mujeres como la delegada del Gobierno en Melilla, que hace una semana atravesaba las calles de la ciudad autónoma diciendo '¿Dónde están? No se les ven a los maricas del PP'. Miren, aquí estamos", ha expresado el vicesecretario.

De los Santos también ha señalado al secretario de Políticas LGTBI del PSPV-PSOE, Damián López, a quien ha acusado de haber intentado "boicotear" los Gay Games impulsados por la alcaldesa María José Catalá y el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Caballero, y de haber defendido que a los miembros del colectivo LGTBI de derechas "hay que expulsarlos de los espacios conquistados", como ha afirmado De los Santos. "¿Y eso no es LGTBI-fobia?", ha reprochado el 'popular'.

Asimismo, De los Santos ha vinculado estos episodios con la falta de respuesta institucional ante los ataques que, según ha denunciado, ha recibido tras reivindicar en el Congreso de los Diputados su condición de "maricón" del PP. "¿Dónde está esa herramienta, con H o sin H, que creó el Gobierno de Pedro Sánchez para defendernos de toda esta LGTBI-fobia?", se ha preguntado, al tiempo que ha cuestionado si esa protección "deja de ser" tal cuando "las víctimas del odio, con o sin H, pertenecen a un partido como el Partido Popular".

"Si creen que a cualquier hombre o mujer del Partido Popular, con sus insultos, con su odio y con su permanente intento de arrinconarnos, nos van a silenciar, es que no nos conocen. Vamos a seguir defendiendo los derechos de todos y de todas allí donde gobernemos", ha insistido el vicesecretario.