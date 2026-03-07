El PP exige condicionar los acuerdos de cooperación con terceros países al respeto a las minorías cristianas

Archivo - La Iglesia Mar Elias, en Damasco, Siria, donde se produjo un atentado el 22 de junio de 2025 que dejó 25 personas fallecidas. - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a condicionar los acuerdos de cooperación con terceros países al respeto a las minorías cristianas.

En concreto, en el texto de la PNL, al que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' exigen "defender la inclusión de la libertad religiosa y la protección de las minorías cristianas como condición en los acuerdos internacionales de la UE y de España con terceros países, vinculando la cooperación y las relaciones bilaterales al respeto efectivo de los derechos humanos".

Asimismo, piden reforzar la acción diplomática española en defensa de la libertad religiosa y de las comunidades cristianas perseguidas, situando esta cuestión como una de las prioridades en la política exterior, en la cooperación internacional y en el marco de la Unión Europea.

Además, reclaman impulsar en el Consejo de Europa, en la Unión Europea y en la Organización de Naciones Unidas (ONU) "la realización de informes y resoluciones firmes de condena de las masacres y persecuciones de cristianos, promoviendo el reconocimiento de estos actos como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad".

También, sugieren "apoyar la creación de mecanismos internacionales de investigación y justicia para documentar, juzgar y sancionar a los responsables de ataques, masacres y crímenes cometidos contra comunidades cristianas en el mundo" e impulsar campañas de sensibilización y educación en España para concienciar sobre la situación de los cristianos perseguidos, promoviendo una "cultura de libertad, respeto y tolerancia hacia todas las confesiones religiosas".

A su vez, proponen impulsar, a través del Consejo de Europa y de la ONU, la concesión de protección a las comunidades religiosas en situación de riesgo, "especialmente en los países donde sufren violencia sectaria o extremismo religioso", con el objetivo de "prevenir la migración forzosa".

El PP señala, citando datos de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), que más de 5.400 millones de personas en todo el mundo viven en países con graves violaciones a la libertad religiosa, lo que supone casi dos tercios de la población mundial, por lo que concluye que "el derecho a la libertad religiosa no sólo está amenazado a nivel mundial, sino que se encuentra en serio peligro de desaparecer".

Además, precisa que, según el informe World Watch List 2024 de Open Doors, que analiza el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y 30 de septiembre de 2023, más de 365 millones de cristianos sufren niveles altos de persecución, lo que equivale a 1 de cada 7 cristianos en el mundo.

Entre los países más afectados por la persecución religiosa, citan Nigeria, donde "Boko Haram o el Estado Islámico en África Occidental han perpetrado atentados indiscriminados contra iglesias, aldeas cristianas y líderes religiosos"; Pakistán, donde "leyes de blasfemia abusivas se utilizan para justificar agresiones"; India, donde "se han intensificado las campañas de violencia" contra comunidades cristianas; Siria, donde "la población cristiana prácticamente ha desaparecido, y Corea del Norte, donde "la práctica del cristianismo sigue siendo castigada con trabajos forzados o incluso con la pena de muerte".

Todo ello, según el PP, configura "una auténtica tragedia humanitaria y también cultural, pues la desaparición de los cristianos en esas regiones supone además de una violación de los derechos humanos, una pérdida de una parte esencial de la historia universal".

"España, como Estado comprometido con los derechos humanos y miembro de la comunidad internacional, no puede permanecer en silencio ante esta tragedia. Más allá de la visibilización, es necesario adoptar medidas concretas que contribuyan a detener las masacres, proteger a las víctimas y promover la justicia internacional frente a estos crímenes atroces", subraya.