El PP insta al Gobierno a luchar contra la despoblación con más vivienda, guarderías gratuitas y mejoras en WiFi

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a poner en marcha un "marco global de actuación" de lucha contra la despoblación y apuesta por el reequilibrio territorial.

En concreto, los 'populares' han demandado un Plan Nacional de Conectividad que garantice el acceso a una conexión de alta velocidad a todos los municipios rurales, la tramitación del plan 5G de despliegue rural Único Redes Activas, la aceleración de los permisos de despliegue de banda ancha en estos lugares y la garantía de cobertura en todo el territorio.

Además, han pedido un Plan Estatal de Vivienda concreto para las zonas rurales para atraer y fijar población mediante incentivos y ayudas para la rehabilitación de inmuebles y el incremento de oferta de viviendas en los núcleos rurales. En este sentido, también han exigido implantar la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años para facilitar la conciliación y crear espacios de conciliación en aquellos lugares donde no haya escuelas infantiles.

Al margen de ello, el PP ha pedido al Ejecutivo que asegure la prestación de los servicios básicos en estas zonas con una financiación adecuada, así como que fomente su eficacia y su adaptación al mundo rural. Asimismo, ha solicitado que flexibilice los trámites administrativos y burocráticos para facilitar la relación e interacción de los ciudadanos y empresas de los núcleos rurales con las Administraciones Públicas.

En lo que respecta al empleo, ha incidido en la importancia de que el Gobierno fomente actuaciones que promuevan la innovación del tejido productivo rural, el relevo generacional, la retención y atracción de jóvenes al medio rural. De forma paralela, ha solicitado que establezca un plan de acción que apueste por la oferta de empleo femenino, impulse la incorporación real de la mujer en los sectores productivos tradicionales y promueva el emprendimiento femenino en el medio rural.

La PNL del PP solicita que el Gobierno planifique actuaciones que eviten el aislamiento de los habitantes del medio rural. Entre otras, propone modernizar la red de infraestructuras viarias, desplegar un plan de choque para mejorar el servicio en la movilidad y optimizar los Fondos de Cohesión y los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Asimismo, plantea la posibilidad de planificar de manera coordinada con las Administraciones Públicas competentes la dotación adecuada de los nuevos mapas concesionales de servicio de transporte regular de personas por carretera de competencia estatal y autonómica. A su vez, ha solicitado que garantice la atención y el despliegue prioritario de los medios necesarios para mantener las funciones sociales básicas, la seguridad y el suministro de los municipios rurales en situaciones de catástrofe o emergencia.

Por último, los 'populares' han pedido ligar la acción política y normativa del Gobierno y de la Administración General del Estado a la evaluación de su impacto en el territorio y la sociedad rural. A juicio de los de Alberto Núñez Feijóo, la oleada de incendios de este verano ha puesto de manifiesto que el abandono rural "no solo repercute en cuestiones demográficas y sociales, sino que constituye en sí un factor de riesgo en materia ambiental y de protección civil".

Desde su punto de vista, las políticas públicas estatales no han sido capaces de generar una conexión directa entre inversión, fijación de población y protección ambiental. "Es preciso emprender una verdadera política que permita convertir el reto demográfico en una herramienta necesaria, útil y transversal para crear un futuro de libertad, desarrollo social y cohesión territorial", han recalcado.