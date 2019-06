El PP llama al boicot contra la entrevista de Otegi en RTVE: "Nosotros no vamos a ver esa entrevista. ¿Y tú?"

Publicado 26/06/2019 19:15:53 CET

El Partido Popular ha llamado este miércoles al boicot contra la entrevista que el canal 24 horas de RTVE realizará esta misma noche al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "¿Nosotros no vamos a ver esa entrevista. ¿Y tú?", han preguntado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los 'populares' han difundido un vídeo en el que aseguran que, con la entrevista a Otegi, el ente público "va a blanquear" al líder de la formación abertzale. "No al blanqueamiento de terroristas. No a la humillación de las víctimas. No a la televisión del PSOE", puede leerse en el vídeo.

En el mismo puede verse una televisión de color rojo y de marca PSOE en la que Otegi asegura que su formación "ya es determinante" y en la que la diputada de su partido Marian Beitialarrangoitia explica que "lleva horas recibiendo un sinfín de llamadas del partido de Gobierno" preguntándoles qué van a hacer en la investidura.

El vídeo termina con una imagen de un mitin de Pedro Sánchez y con un montaje del lema que los socialistas utilizaron en los pasados comicios y en el que aparecen las palabras 'PSOE' y 'Otegi' acompañadas por un corazón.

La llamada al boicot por parte de la formación liderada por Pablo Casado se ha realizado bajo la etiqueta #ApagónTVE, que ha sido compartida por dirigentes 'populares' en la misma red social. "Ni medio minuto. Esta noche #ApagónTVE", ha escrito el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

A este llamamiento también se han sumado, entre otros, la vicesecretaria general de Comunicación, Marta González, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán o la eurodiputada de los 'populares' Dolors Montserrat.

Horas antes, el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de "inaceptable" que TVE entreviste a "un terrorista confeso" como Otegi y ha acusado al PSOE de "intentar blanquear" al "brazo político de Batasuna", EH Bildu.

A las críticas por la entrevista de Otegi en TVE se ha sumado la diputada María del Mar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. "Que TVE se preste a blanquear a un terrorista como Otegi es una auténtica vergüenza y una clara humillación a las Víctimas del Terrorismo", ha escrito en su cuenta personal de Twitter.