El PP pide en el Congreso una inversión "suficiente, planificada y prioritaria" en presas por el cambio climático

MADRID, 9 Feb.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados en la que reclama más inversión en presas, que la legislación del agua priorice la protección de la vida humana y que la gestión del agua esté respaldada por criterios científicos.

En concreto, el texto busca establecer la necesidad de una inversión suficiente, planificada y prioritaria en infraestructuras hidráulicas como "principio rector del Estado" en la legislación del agua de tal manera que se puedan prevenir y mitigar los efectos de esos fenómenos extremos.

Además, también quiere impulsar que la legislación de agua reconozca expresamente "la protección de la vida, la integridad y la salud humanas" como "prioridad legal del ejercicio del Estado", sobre todo frente a riesgos naturales como inundaciones y sequías.

Por último, busca garantizar que la planificación y la gestión del agua estén respaldadas por criterios científicos y técnicos rigurosos desarrollados por profesionales cualificados en la administración pública, "asegurando el proceso de participación pública".

A juicio de los diputados 'populares', España arrastra "un problema estructural" en sus infraestructuras hídricas, con proyectos pendientes, inversiones insuficientes o infraestructuras obsoletas. Frente a esto, cada sequía prolongada o dana que azota el país "pone en riesgo cosechas, infraestructuras, viviendas y, ante todo, vidas humanas".

En este marco, vuelven a recalcar que es "impostergable" avanzar hacia un gran Pacto Nacional del Agua que siente las bases de una gestión hídrica "sostenible, solidaria y eficaz" para las próximas décadas. "Aunque contemos con una de las legislaciones más avanzadas en materia de aguas, especialmente en el contexto europeo, por precedentes históricos y la necesidad de gestionar eficientemente un recurso escaso y vital, no implica que no intentemos mejorarla y que plasme las necesidades de cada momento", han señalado.