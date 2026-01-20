El PP pide al Gobierno atender los problemas de movilidad tras el accidente: más buses y vuelos, pero sin subir precios

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) está suponiendo "problemas de movilidad" para los ciudadanos que el Gobierno de Pedro Sánchez "debe atender". Por eso, propone incrementar los vuelos y aumentar la frecuencia en las líneas de buses manteniendo precios, entre otras medidas.

Tras esta catástrofe por el descarrilamiento de dos trenes el pasado domingo, la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no prestará servicio, como mínimo, hasta el próximo viernes 23 de enero según la previsión actual.

Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz (Córdoba), que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

DAR ALTERNATIVAS SUFICIENTES A LOS CIUDADANOS

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado que es "imprescindible" que el corte de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía "no se traduzca en falta de opciones o en alternativas insuficientes".

En este sentido, ha recalcado que el accidente de Adamuz del domingo está suponiendo "problemas en la movilidad" de los ciudadanos que el Gobierno "debe atender". Por eso, Bravo enumera una serie de propuestas tanto en transporte por carretera como en transporte aéreo.

En el caso del transporte por carretera, pide un aumento de frecuencia en líneas de buses concesionadas manteniendo precios; facilidades a líneas privadas no concesionarias para reforzar servicio; suspensión temporal del IVA para servicio privado; y cobertura en autobús de tramos interrumpidos

ASIGNAR VUELOS SOLO A LAS COMPAÑÍAS QUE MANTENGAN PRECIOS

En cuanto al transporte aéreo, el vicesecretario del Partido Popular asegura que AENA debe poner los medios para incrementar los vuelos, según indicado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Juan Bravo también plantea la eliminación de tasas para las compañías que fijen precios similares a los días previos y la asignación de nuevos vuelos "únicamente a las compañías que mantengan precios".