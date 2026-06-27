El PP registra una ley para que las ayudas a familias con hijos con enfermedades graves no acaben cuando cumplan 26 años

El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, interviene durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado una proposición de ley para que la prestación y el permiso por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave puedan mantenerse más allá de los 26 años cuando persistan la gran discapacidad, la gran dependencia o la necesidad de cuidados continuos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la iniciativa en un vídeo difundido en redes sociales este sábado en el que ha asegurado que no habrá "ningún recorte en las ayudas actuales" y ha defendido que estas "no se esfumen" cuando el hijo afectado cumple 26 años. "Hay causas que una sociedad decente tiene que afrontar cueste lo que cueste y esta es una de ellas", ha afirmado.

Según ha explicado el partido, la iniciativa, denominada Ley CUME, "adapta la normativa a la realidad asistencial actual" al reconocer los tratamientos realizados mediante hospitalización domiciliaria o atención ambulatoria especializada e incorpora medidas de corresponsabilidad.

La proposición incluye asimismo medidas para "simplificar" los trámites administrativos, "garantizar una aplicación homogénea" de la prestación en todo el territorio nacional y "reforzar la protección" de los trabajadores autónomos.

Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez ha afirmado "que el Gobierno haya tenido que rectificar demuestra su falta de sensibilidad y que solo están pensando en su propia agenda judicial" y ha pedido que esta ley salga adelante porque "la legislación no puede seguir castigando a quienes dedican su vida al cuidado de sus hijos". "Es profundamente injusto que una familia pierda esta protección simplemente porque su hijo cumple años", ha señalado.

"Esta ley para ayudar a las familias con hijos con enfermedades graves se suma a cerca de 60 leyes Feijóo que el PP ha registrado en el Congreso o, incluso, aprobado en el Senado, pero que la Mesa de la Cámara Baja que dirige Francina Armengol ha paralizado", ha afirmado además el PP en un comunicado.