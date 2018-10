El PP valenciano busca un lugar para el acto del sábado con Rajoy con espacio para unas 300 personas

Actualizado 23/11/2015 13:43:45 CET

VALENCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña del PP valenciano para las elecciones generales se iniciará el próximo sábado con la presentación del programa electoral del PP por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para lo que buscan un lugar con aforo para unas 300 personas.

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, ha asegurado que confía en que Rajoy vuelva a la ciudad para el acto central de la campaña aunque ha insistido en que todos los actos serán "pequeños" en los que primará el "cara a cara" de los cabeza de lista con la sociedad.

El partido ha diseñado una camapaña electoral "sin actos espectaculares" que tratarán de desarrollar en lugares "tradicionales" que representen "las señas de identidad" de los valencianos.

El cabeza de lista al Senado del PP valenciano, Pedro Agramunt, ha recalcado este lunes que Rajoy, "probablemente no es el más guapo, pero esto no es un casting de Hollywood" sino unas elecciones en las que el país se juega "muchísimo" y es el político "más serio, el más preparado, el más experto, el más responsable y el más honrado" para dirigir este país.

Agramunt ha participado en un desayuno informativo junto a Betoret y la cabeza de lista al Congreso, Elena Bastidas, para informar sobre su campaña electoral, en la que se han mostrado convencidos de que superarán los resultados obtenidos en las autonómicas, una vez superado el voto de castigo, aunque ven "imposible" llegar a los 9 diputados de 2011.

Al respecto, ha apuntado que "a lo mejor hay otros candidatos que para una serie de televisión iban bien, pero aquí de lo que se trata es de dirigir un país y afrontar tres retos: consolidar el crecimiento económico y creación de empleo, el problema del terrorismo yihadista y la unidad de España". "La única persona que da seguridad y tranquilidad es Rajoy", ha recalcado.

Asimismo, ha cuestionado "qué se puede esperar del PSOE" cuando Pedro Sánchez tiene al mismo asesor económico que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y cuando "dicen lo mismo y lo contrario el mismo día".

Además, ha recalcado que mientras que Rajoy llegó a la política con "una mochila profesional", ha recordado que es registrador de la propiedad, otros, en referencia a Albert Ribera, "llegan con sólo dos años de experiencia en La Caixa, no sé si de cajero". "Del otro partido cuyo nombre me niego a mencionar no me puedo fiar", ha recalcado.

"GANAR POR GOLEADA"

Por su parte, Bastidas ha recalcado que el PP "sale a ganar y por goleada" aunque ve "imposible" conseguir repetir el techo de 1.200.000 votos de 2011, por lo que considerarán "un éxito" aproximarse a esos 9 diputados y obtener 7 u 8. Sin embargo, ha recalcado: "No tenemos ningún miedo de no ser la primera fuerza".

De hecho, ha garantizado conseguir unos resultados "mucho mejores de lo que algunos piensa" porque cree que van a recuperar el voto castigo que recibieron en las pasadas elecciones europeas y autonómicas tanto de aquellos que no fueron a votar como de aquellos que se lo dieron a C's o incluso a Compromís.

En ese sentido, de Rivera ha apuntado que "no podemos obviar que es una candidato que está en la cresta de la ola y encantado de conocerse y queda muy bien en televisión" pero que ante preguntas comprometidas, como si quitaría los rótulos de las calles franquistas, "se ve que no es tan de centro". Además, ha recalcado: "Ningún valenciano con sentido común y el corazón en la mano puede votar a un líder que no reconoce la mayor injusticia contra la Comunitat de los últimos años como es su infrafinanciación".

Por ello, ha mantenido que la ciudadanía "sabrá reaccionar" porque "una cosa son los grandes eslóganes pero se han visto los incumplimientos del tripartito" y además, se ha mostrado segura de que tras "el momento de gracia de los partidos emergentes" la provincia "volverá a los dos grandes partidos". Además, ha recalcado que el PP en Valencia se presenta con "más fuerza que nunca" porque se ha renovado y se presenta con unas listas en las que están representadas todas las comarcales.