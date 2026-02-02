'La PPiiNA Aclara', la campaña para desterrar "mitos" sobre los permisos parentales

Cartel de la campaña 'La PPIINA aclara' - PPIINA

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha lanzado la campaña 'La PPiiNA Aclara', con el objetivo de desmontar "los mitos más persistentes en torno a los permisos parentales y la corresponsabilidad en España". La iniciativa se coincide con el vigésimo aniversario de la entidad social.

La plataforma publicará cada mes de 2026 en su web y redes sociales un "mito común" vinculado a los permisos parentales y la corresponsabilidad, acompañado de su aclaración argumentada y un vídeo pedagógico para facilitar su comprensión pública.

Entre los mitos que serán abordados figuran algunos como "La igualdad de permisos no ha aumentado la corresponsabilidad masculina"; "las mujeres cuidan mejor; los permisos iguales ponen en riesgo la crianza"; "el permiso actual no permite la lactancia materna durante al menos los seis primeros meses, como recomienda la OMS" o "el vínculo maternal exclusivo es insustituible para el desarrollo del bebé".

La entidad sostiene que a través de estadísticas oficiales, datos de la Seguridad Social, estudios académicos y científicos, y un análisis comparado con otros países, la PPiiNA "mostrará cómo muchos de estos mitos se sostienen sobre falacias o sesgos". Por ejemplo, que "los permisos igualitarios no suponen una carga presupuestaria imposible, sino una inversión con retornos claros: mayor participación laboral femenina, reducción de la brecha de género y fortalecimiento del bienestar familiar".

"El mito no cae solo", ha apuntado Cristina Castellanos de la PPiiNA, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Nacional a Distancia (UNED). En su opinión, "cada frase repetida es el eco que refuerza lo establecido y con 'La PPiiNA Aclara' se pretende cortar esa repetición, haciendo que esas ideas incorrectas se enfrenten a datos y argumentos, para que la ciudadanía comprenda lo que está en juego y exija transformaciones reales".

Para la organización, "la igualdad real no se logra con símbolos ni con titulares ocasionales. Se construye desmontando día a día las falsas creencias, evidenciando lo que importa y empoderando a quien escucha. La PPiiNA Aclara aspira a ser ese instrumento colectivo, accesible y transformador".