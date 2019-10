La prensa internacional se hace eco de la sentencia del 'procés' y de las protestas en Cataluña

Publicado 14/10/2019 17:53:04 CET

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La prensa internacional se ha hecho eco este lunes 14 de octubre de la sentencia contra los 12 líderes independentistas en el marco del 'procés' en Cataluña, así como las protestas que se están produciendo tras conocerse el fallo de los magistrados del Tribunal Supremo.

En concreto, el británico 'The Guardian' destaca que "Líderes separatistas catalanes condenados a largas penas de prisión" o "Los catalanes llenan las calles de Barcelona después de una sentencia 'dura'", mientras que la BBC titula su información "España encarcela a líderes independentistas catalanes".

El periódico flamenco publicado en Bélgica 'De Standaard' muestra cómo catalanes disconformes intentan bloquear el aeropuerto de Barcelona e indica en otra noticia que "España vuelve a emitir una orden de detención europea contra Puigdemont". El también belga 'Le Soir' destaca que 'España lanza una nueva orden de arresto internacional contra Puigdemont', junto a una fotografía del expresidente catalán.

En Francia, 'Le Figaro' aborda la cuestión catalana a través de una entrevista al conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Alfred Bosch, quien asegura que "el movimiento independentista catalán continúa a pesar de la represión". Por su parte, 'Le Monde' dice que "En España, nueve líderes catalanes son condenados a prisión".

Desde Portugal, el diario 'Público' informa sobre que "Los manifestantes intentan condicionar el transporte en Cataluña", y de que "Carles Puigdemont vuelve a ser objeto de una orden de detención europea", una noticia que el periódico ilustra con fotografías de los 12 líderes independentistas condenados. También 'Diario de Noticias' se acerca a la cuestión catalana con una información que titula: "Cataluña: penas duras, protestas callejeras y orden judicial contra Puigdemont".

"Independencia de Cataluña, primeras condenas", titula el italiano 'Corriere della Sera', que añade "Cataluña, líderes separatistas condenados, enfrentamientos con la policía y protestas en Barcelona". Además, 'La Reppublica' destaca "Cataluña, veredicto a líderes independentistas: 13 años a Junqueras".

Al otro lado del Atlántico, el periódico 'The Washington Post' habla de que "La Corte Suprema española condena a los separatistas catalanes a prisión, lo que desencadenó protestas", mientras que 'The New York Times' pone el foco en que "los líderes separatistas catalanes reciben largas penas de prisión por sedición". "Los líderes de la independencia de Cataluña reciben largas condenas del Tribunal Supremo español", señala la cadena estadounidense CNN.

En México, el diario 'Reforma' destaca la "Condena del Tribunal español a líderes separatistas"; el peruano 'El Comercio' cuenta, en directo, la situación que se vive en Barcelona: "cortan carreteras y bloquean acceso al aeropuerto tras condena a independentistas"; y el argentino 'Clarín' informa de que "Condenaron con penas de hasta 13 años de cárcel a los líderes independentistas de Cataluña".

Finalmente, el canal catarí 'Al Jazeera' sostiene que los "Líderes separatistas catalanes obtienen penas de cárcel por intento de independencia"