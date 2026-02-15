Presidente de la Conferencia de Religiosos: "No se puede aceptar sin más la ecuación de migrante igual a delincuente"

Archivo - El presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego. - JESÚS GARCÍA FERIA - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego, ha afirmado que "no se puede aceptar sin más la ecuación de migrante igual a delincuente" aunque ha advertido de que "la pobreza y el desarraigo de estas personas puede generar situaciones sociales conflictivas".

"No se puede aceptar sin más la ecuación de migrante igual a delincuente. Eso no obsta para constatar que la pobreza y el desarraigo de estas personas pueda generar situaciones sociales conflictivas", ha indicado Díaz Sariego, en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, ha abogado por "escuchar atentamente" las razones de "aquellos que no comulgan de todo con la legalización decretada por el Gobierno" --la regularización extraordinaria de migrantes-- porque "seguramente hay aspectos que se han de considerar" pero, al mismo tiempo, ha pedido a quienes "miran con mucho recelo esta medida" que no olviden la historia de emigración de los españoles y que los migrantes son "personas", no un "número".

"Muchos migrantes llevan varios años en el país, viviendo procesos diversos de integración; con trabajos muy en precario, susceptibles de todo tipo de abuso y denigración", ha apuntado.

En este contexto, ha puesto en valor el "trabajo constante y muchas veces callado" que realizan desde la Iglesia española con las personas migrantes y en el que también participan "personas muy profesionales y expertas en esa realidad".

"Sus propuestas no son improvisadas. Todo lo contrario, conocen bien el terreno y de qué están hablando y las razones que les lleva a solicitar la mencionada regularización", ha insistido Díaz Sariego, quien confía en "su experiencia y profesionalidad" y en "su contacto diario con rostros concretos de migrantes".

RESPUESTA A VÍCTIMAS DE ABUSOS: ACATAMIENTO Y ACEPTACIÓN

Por otro lado, sobre la respuesta que se está dando desde la Iglesia a las víctimas de abusos sexuales, el presidente de la CONFER ha destacado la "aceptación y acatamiento" de las diócesis y congregaciones a los dictámenes de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA).

"La respuesta de las diócesis y congregaciones a los dictámenes de la Comisión han sido, hasta ahora, de aceptación y acatamiento. Prueba de ello es que ambas conferencias (obispos y religiosos) no han tenido que intervenir más allá de los habituales recordatorios en la celeridad de los procesos", ha explicado.

Además, ha valorado como "un paso importante" el acuerdo firmado con el Gobierno a principios del mes de enero para poner en marcha un sistema mixto de reparación a las víctimas, teniendo en cuenta que partían de "posturas más bien encontradas".

"Cuando se ha de abordar una realidad tan compleja, como lo es la de los abusos sexuales a menores, resulta muy difícil lograr respuestas completas y ni mucho menos perfectas. Pero, con el acuerdo, se ha dado un paso importante. Partíamos de posturas más bien encontradas. Hemos logrado aproximarnos en la necesidad de dar una respuesta lo más acorde posible en favor de las víctimas. Aún queda un camino por recorrer", ha indicado.

Según ha recordado, citando los datos de la Comisión Asesora del PRIVA, en el último mes, la comisión ha recibido 17 nuevas solicitudes de reparación. En total, desde el mes de febrero de 2025, fecha en la que se empezaron a recibir las primeras solicitudes, la Comisión ha recibido un total de 127 y ha emitido 76 dictámenes de reparación.

Sobre el papel que han jugado los religiosos en la respuesta a las víctimas, Díaz Sariego ha destacado que "la CONFER ha tenido un papel importante en relación a la realidad de los abusos en sus diversas manifestaciones, tales como abusos de poder, de conciencia, sexuales". "Ante esta realidad tan sufriente para muchas personas hemos sido y seguimos siendo puente de encuentro y escucha", ha asegurado.

Igualmente, ha puesto en valor su "esfuerzo de escucha y entendimiento" con las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución activa durante la dictadura franquista y encomendada a algunas congregaciones religiosas, para las que la CONFER organizó en junio de 2025 un acto público de perdón ante sus denuncias de explotación, maltrato y abusos. No obstante, ha lamentado que este esfuerzo "no haya dado los resultados esperados por parte de todos".

DESCENSO PROGRESIVO DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS

En cuanto a la situación de la vida consagrada en España, el presidente de la CONFER ha indicado que "el número total de religiosos y religiosas en España asciende a 30.603 en estos momentos", a los que hay que sumar los 893 misioneros españoles que se encuentran fuera de España. Por otro lado, ha puesto de relieve que unos 1.389 de los religiosos que viven en España son extranjeros. Si bien, ha constatado una caída progresiva en el número de religiosos y religiosas en España.

"El número va progresivamente en descenso. Se debe, entre otras razones, al envejecimiento de los miembros y al no reemplazo suficiente de vocaciones para alcanzar los números de religiosos que había en España en la década de los sesenta", ha explicado.

Finalmente, Díaz Sariego ha señalado que "es aún prematuro hablar de un 'giro católico' en el contexto cultural" actual, pero ha destacado el "despertar religioso de los jóvenes", algo que achaca a la llegada de "una generación menos encorsetada en los prejuicios y en los tópicos negativos hacia la Iglesia" y ha subrayado la necesidad de "acertar en su acompañamiento sin ahogarlo".

"Sin duda alguna que hay hambre de transcendencia, de sentido, de profundidad, de espiritualidad. Debemos estar atentos a este despertar religioso de los jóvenes. Hemos de acertar en su acompañamiento sin ahogarlo, intentando comprender lo que ese despertar expresa", ha zanjado.