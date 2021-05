El presidente de la CRUE destaca que la nueva Ley de Convivencia Universitaria "es muy a la medida de las universidades"

CÓRDOBA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado este viernes que la nueva Ley de Convivencia Universitaria "es muy a la medida de las universidades", pues recoge "la práctica totalidad" de los planteamientos hechos desde las instituciones académicas.

En este sentido y en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Gómez Villamandos ha asegurado que la nueva norma ha "sido bien acogida" entre los rectores, pues en la CRUE venían "trabajando en elaborarla desde hace un par de años y cuando desde el Ministerio se planteó la derogación del anterior reglamento", que es del año 1954, "se pidió insistentemente que, no solo fuera derogar sino derogar y poner una ley encima de la mesa".

El resultado es la nueva Ley de Convivencia Universitaria, en la que, según ha resaltado el presidente de la CRUE, "se han recogido la práctica totalidad de los planteamientos hechos desde las universidades".

En cualquier caso, Gómez Villamandos ha señalado que, "en lo que son recintos universitarios propiamente dichos, no hay novatadas", que tienen lugar "fundamentalmente en colegios mayores o en residencias, que en algunos casos están fuera del ámbito universitario".

En el caso de que se produzcan en el ámbito universitario, se abren "expedientes disciplinarios".

LA PRESENCIALIDAD GANA

Por otro lado y a la pregunta de si las clases 'on line' continuarán siendo un método alternativo a la presencialidad en las aulas universitarias tras las pandemia, el presidente de la CRUE ha respondido que "no, en absoluto", añadiendo que no habrá un cambio de modelo, sino que habrá "una mejora del modelo", teniendo en cuenta que "se va a seguir con la presencialidad".

Respecto al nuevo modelo de financiación para las universidades andaluzas que proyecta el Gobierno de la Junta de Andalucía, el rector de la UCO ha dicho que "lo que necesitamos es que haya un modelo adecuado, que cubra las necesidades de todo el sistema universitario", pues "actualmente tenemos un modelo y un sistema de reparto que está financiando de una forma desigual a las universidades", de una forma "totalmente injusta", en base a un modelo que data de 2006, "y con una inercia que tiene que ser corregida".

El documento que ha presentado el Gobierno andaluz, según ha precisado Gómez Villamandos, "está dividido en dos partes, una parte de base y una parte ya de detalle de indicadores", y "la primera parte, que es de la que se ha hablado con mucho énfasis", a la Universidad de Córdoba le "gusta muchísimo", porque "se habla de competitividad y de fomento de la investigación", siendo eso lo que "estamos pidiendo a nivel nacional, que haya una financiación por indicadores, y luego ya, en la parte de los detalles, que serán lo indicadores, pues tendremos que afinar entre todos y conseguir un consenso, que sería lo ideal".

MATRÍCULA GRATUITA

Por último y respeto a si debe mantenerse la matrícula gratuita en las universidades públicas andaluzas para todo alumno que apruebe, al margen de su renta, el rector de la UCO ha dicho que hay que aspirar a "la matrícula gratuita", pero "lo que tenemos que ver escsi la economía andaluza y la economía española pueden soportar eso, y ese es el análisis que hay que hacer".

Es decir, siendo "valedor" de la matrícula gratuita, Gómez Villamandos entiende que "hay que buscar ese encaje, para que eso al final no recaiga en el propio sistema universitario, como ha pasado en Andalucía y en otras comunidades autónomas, que cualquier gratuidad, al final, repercute en una menor financiación y en menos posibilidades de poner en marcha programas para aquellos que más lo necesitan. Ese equilibrio es el que hay que buscar".