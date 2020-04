Cómo prevenir el trauma postcoronavirus si trabajas contra el COVID-19

MADRID, 16 Abr. (Sofía Carriles, psicóloga) -

Es posible que ante un evento tan abrumador como la pandemia que estamos viviendo sientas como sanitario, miembro de las fuerzas de seguridad del Estado o trabajador directamente implicado en su lucha, una serie de síntomas que te estén generando malestar, sintiéndolos de forma más patente antes de ir a trabajar o a la vuelta a casa.

Pueden ser síntomas físicos (opresión en el pecho, mareos, respiración entrecortada), cognitivos (hipervigilancia, pensamientos intrusivos, falta de concentración) y emocionales (ansiedad, miedo, impotencia...).

Normalmente la carga emocional se contiene durante la atención a los ciudadanos, pacientes y familiares, pero al reprimir tus emociones puede que posteriormente la sintomatología emerja. También puedes estar viviendo todo lo contrario, la sensación de aparentemente "no estar sintiendo" ninguna emoción.

El hecho de que estés teniendo jornadas interminables en las que ves cómo tantísima gente muere a diario, a veces no puedas hacer nada para salvar a las personas, tengas que tomar decisiones difíciles, no dispongas de los medios necesarios para poder ayudar mejor o tengas que notificar a las familias noticias trágicas, puede ponerte en una situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario que tomes medidas para prevenir un posible trauma.

Si sientes que tienes estas reacciones, es urgente que tomes medidas y desarrolles estrategias para evitar consecuencias psicológicas complejas.

Aparición de imágenes o pensamientos intrusivos de lo que estás viendo estos días en el trabajo. Sensaciones de ansiedad y miedo que anteriormente no tenías.

Tics, caída de pelo, herpes, cefaleas y otras manifestaciones psicosomáticas Mayor irritabilidad o dificultad para hacer frente a las demandas del día a día.

Rabia o ira sin motivos aparentes.

Necesidad de aislarte y no hablar con nadie, sensación de ser “diferentes” a los demás. Dificultad para concentrarte, tomar decisiones, alteración en la capacidad de juicio.

Dificultad para conciliar el sueño y/o pesadillas y/o dormir en exceso. Dificultad en las relaciones personales con familiares, amigos, hijos…

Pérdida de apetito o por el contrario comer compulsivamente, o consumo de ansiolíticos, alcohol, drogas…

A continuación, puedes ver algunas estrategias que puedes poner en marcha para evitar que este momento te pase factura:

Esta técnica de visualización guiada es muy utilizada en hipnosis y técnicas de meditación, aunque estás completamente despierto/a y consciente. También es común en el tratamiento del trauma para aumentar el acceso a las redes conectadas con las experiencias positivas de tu vida y en las que te has podido sentir feliz, tranquilo/a y relajado/a.

EL LUGAR EN CALMA

1. Identifica un lugar que te proporcione seguridad o calma, que no esté asociado a personas (puede ser real o imaginario). Lo que buscamos es un lugar que te ayude a evocar una emoción positiva. Por favor, no continúes con el ejercicio si ves que no puedes identificar un lugar seguro o tranquilo que no esté asociado a una emoción negativa.

2. Si ves que te puede ayudar pintar el lugar o buscar una imagen o sonido que te conecte con la escena, también te puedes apoyar en estos recursos para entrar más fácilmente en la imaginación. También puede ser de mucha utilidad empezar con un ejercicio de respiración o relajación para poder evocar la escena con más facilidad.

3. Cierra los ojos y trae una imagen de ese lugar y presta atención a los colores, olores, sabores o texturas* Nota cómo te sientes y las sensaciones que aparecen en tu cuerpo (en la cara, en el pecho, en el cuerpo*)

4. Sitúate en ese lugar: si estás de pie, sentado/a, tumbado/a, en movimiento*

5. Nota si te vienen emociones agradables y positivas.

6. Si aparecieron emociones agradables, identifica una palabra que acompañe a ese lugar como "respira", "disfruta" o "mar". Es una etiqueta para la experiencia.

7. Sigue con los ojos cerrados y trae a tu mente el lugar, sintiendo las sensaciones y emociones agradables y repite la palabra asociada a la escena varias veces. Es muy importante que en esta parte del ejercicio tomes conciencia de tu respiración y trates de respirar haciendo inhalaciones profundas y exhalaciones como si quisieras apagar una vela lentamente.

Como decía el sabio neurólogo Víctor Frankl, “las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte lo que posees excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación”.

Sofía Carriles Cervera

Psicóloga

Sofia@emdrexpertos.com

www.emdrexpertos.com

