El primer fin de semana de marzo trae lluvias generalizadas y temperaturas con "altibajos", frías para la época

El primer fin de semana de marzo estará marcados por la inestabilidad, con lluvias y chubascos en amplias zonas del país y nevadas en las montañas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Vampo. Además, las temperaturas presentarán "altibajos" y los valores diurnos serán en general fríos para la época del año mientras que los nocturnos estarán más próximos al promedio normal, con 12ºC el domingo en la meseta.

Por zonas, las precipitaciones serán abundantes en zonas del tercio norte, nordeste y área mediterránea este viernes y en menor medida el sábado. Además, nevará a partir de 1.100 metros, de manera copiosa en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y en torno al Sistema Ibérico.

De este modo, este viernes será un día lluvioso en la mayor parte de la Península y Baleares, con acumulados de precipitación importantes en las comunidades cantábricas, en torno del Valle del Ebro, así como en el área mediterránea, sobre todo el norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Según Del Campo, estas precipitaciones podrán venir acompañadas de tormenta y la nieve aparecerá a partir de unos 1.100 a 1.400 metros.

Así, avanza que las nevadas pueden ser copiosas en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y en torno al Sistema Ibérico. También insta a prestar atención al viento en la Cordillera Cantábrica y en zonas del sureste, donde soplará con intensidad. En Andalucía Oriental y la Región de Murcia habrá temporal marítimo importante, en un día en el que las temperaturas diurnas serán más bajas, sobre todo en la mitad norte.

El sábado volverá a predominar la inestabilidad atmosférica, que dejará lluvias en amplias zonas de la Península y Baleares. Las más abundantes se registrarán en el este de Cataluña, en el norte de la Comunidad Valenciana y en el Cantábrico Oriental. Asimismo, también podría haber chubascos fuertes en el nordeste y en Baleares. Por el contrario, no se producirán en Galicia, Extremadura y Andalucía Occidental.

Del Campo ha añadido que nevará a partir de unos 1.200 a 1.400 metros, con nevadas que serán copiosas en el entorno de los Sistemas Béticos, en el sur del Sistema Ibérico, y también en puntos del Sistema Central y de los Pirineos. Durante este día las temperaturas nocturnas serán algo más bajas, con heladas en entornos montaña. Sin embargo, las máximas subirán.

La inestabilidad se reducirá algo el domingo, aunque se mantendrán las lluvias en el extremo norte peninsular y en la mitad oriental. En este sentido, el portavoz de AEMET no descarta que también se registre algún chubasco fuerte, aunque indica que hay menos probabilidades de que suceda y de que sea intenso en comparación con días anteriores.

Además, nevará a partir de unos 1.500 metros con temperaturas nocturnas que serán más bajas y unos valores diurnos que no experimentarán grandes cambios, aunque subirán en el noroeste y Mediterráneo. En zonas de montaña helará, mientras que en áreas de la meseta a duras penas se llegará a los 12ºC. En líneas generales, el ambiente será frío en estas horas centrales del día, con valores más propios de invierno que de verano.

LA PRÓXIMA SEMANA COMENZARÁ CON UNA DANA

La próxima semana comenzará con la llegada de una dana que inestabilizará de nuevo la atmósfera, según Del Campo. En un principio, las precipitaciones serán generalizadas en la Península, aunque hay menos posibilidades de que se registren y de que sean abundantes en zonas del sureste y Baleares.

Al margen de ello, bajará la cota de nieve en el noroeste peninsular y en la zona centro hasta unos 800 a 1.000 metros. Por zonas, habrá un descenso térmico acusado en la mitad occidental peninsular, aunque en el este incluso subirán un poco. En páramos de la zona centro se amanecerá con heladas.

Durante los días siguientes continuará la probabilidad de precipitaciones, sobre todo en el centro, este y sur de la Península, aunque las lluvias tenderán a ir a menos a mediados de semana. Mientras, las temperaturas subirán aunque hasta entonces los valores diurnos serán bajos para la época del año.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha avanzado que la situación estará marcada por los vientos del nordeste. Según ha señalado, serán los típicos alisios que soplarán con intensidad en las zonas expuestas y que arrastrarán nubes al norte de las islas.

En este contexto, probablemente dejarán precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve en el norte de las islas de mayor relieve. Por lo demás, las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con unas mínimas de unos 15ºC y unas máximas de 17 a 19ºC en zonas costeras.