La primera mitad de este verano, la más cálida desde 1961, según la AEMET

Termómetro por encima de 45 grados en Bilbao - EUROPA PRESS

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera mitad del verano meteorológico de 2026 (del 1 de junio al 15 de julio) ha sido la más cálida desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con una temperatura de 3,3ºC por encima del promedio normal de 1991-2020 y supera por 0,4ºC el mismo período de 2024 y por 1ºC la de 2015.

En este sentido, el organismo señala que prácticamente todos los días del verano de 2026 hasta ahora han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el conjunto de España.

Mientras, ha habido dos importantes olas de calor, y a partir de este fin de semana las temperaturas podrían alcanzar de nuevo valores extremos, tal y como detalla AEMET.