La Primitiva deja un premio de más de un millón de euros en Mojados

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Mojados (Valladolid), percibirá más de un millón y medio de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.584.476,14 euros. El boleto se ha validado en el Despacho Receptor número 84.840 de Mojados(Valladolid), situado en Real, 9.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este 5 de febrero ha estado formada por los números 32, 12, 37, 20, 5 y 45. El número complementario es el 41, el reintegro el 6 y el Joker, 8995589. La recaudación ha ascendido a 13.737.831,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 95.000.000 euros.