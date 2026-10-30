PRISA abre el octavo periodo de conversión de sus obligaciones convertibles de 2023

Archivo - El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, durante la apertura del evento 'World in Progress' de Grupo Prisa, a 14 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). La primera edición de estas jornadas se celebra los días 14 y 15 de octubre - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

PRISA abrirá el octavo periodo de conversión ordinario de la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de la sociedad, emitida en febrero de 2023 por un importe nominal total de 129,999.500 euros y con vencimiento en 2028.

Según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta ventana de conversión permanecerá abierta entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026, ambas fechas incluidas.

Durante este plazo, los titulares de estos títulos tendrán derecho a solicitar la conversión del número de obligaciones convertibles que "consideren oportuno, a su total discreción", en acciones ordinarias de nueva emisión de PRISA.

La operación se realizará al precio de conversión fijo que se encuentre en vigor el próximo 10 de noviembre de 2026, jornada que computa como último día hábil del periodo y que tendrá la consideración formal de fecha de conversión para los inversores solicitantes.

El precio de conversión de estas obligaciones en nuevas acciones se halla fijado actualmente en 3,6 euros por título. Esta cantidad es resultado de los ajustes efectuados tras el aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias de marzo de 2025 y la agrupación de acciones ('contra-split') ejecutada en junio de 2026. La sociedad no prevé el acaecimiento de ningún nuevo supuesto que origine una modificación de esta cifra fijada.

Los titulares que deseen ejercitar este derecho deberán ponerse en contacto con la entidad en la que tengan depositadas sus obligaciones para tramitar la correspondiente petición. El número de acciones de nueva emisión a entregar se determinará dividiendo el importe nominal de las obligaciones a convertir entre el precio de conversión, redondeando por defecto en caso de fracciones.