Prisa ingresa 513 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 26% más, y eleva su Ebitda un 70%

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MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Prisa generó 513 millones de euros de ingresos en el primer semestre de 2026, lo que supone un aumento del 26% respecto a los obtenidos en el primer semestre del ejercicio anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha experimentado un incremento del 70%, tras alcanzar los 86 millones de euros, frente a los 51 millones de los seis primeros meses de 2025, según ha informado la compañía a la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Grupo destaca que tanto Prisa Media como Santillana mejoran ingresos, Ebitda y márgenes, en línea con las expectativas para el conjunto del ejercicio pues ambas áreas progresan en la transformación de sus modelos de negocio, aumentando su base de ingresos recurrente y sostenible, añade.

Así, indica que Prisa Media ha incrementado los suscriptores totales de 'El País' hasta superar las 482.000, un 13% más respecto a junio de 2025, con los ingresos digitales que representan el 30% del total de ingresos. En el caso de Santillana, alcanza los 4 millones de suscripciones, un 19% más, y la venta de sistemas de enseñanza supone el 62% del total de las ventas privadas.

El Grupo vincula estos resultados a la mencionada expansión de los modelos de suscripción en Santillana y Prisa Media, así como a la mejora del comportamiento de la publicidad, entre otros aspectos. Adicionalmente, subraya que estos resultados se ven impulsados por el reconocimiento de ingresos asociado al pedido de venta pública del PNLD de Ensino Médio 2025 en Brasil. Del importe total adjudicado en 2025 (777 millones de reales brasileños), se ha facturado en el primer semestre de 2026 aproximadamente un 72% (el 23% se registró en 2025), puntualiza.

Además, en los seis primeros meses del año en curso, el Grupo señala que la generación de caja continúa fortaleciéndose, con una mejora del flujo de caja operativo de 13 millones de euros y un incremento del 10% de la generación de caja total.

Prisa afirma que también sigue avanzando en la reducción del apalancamiento conforme a la hoja de ruta prevista, pues la ratio Deuda Neta/Ebitda desciende hasta 3,78 veces frente a las 4,26 veces con las que cerró el primer semestre de 2025. El resultado neto mejora un 49%, gracias a los sólidos resultados operativos y la liquidez se sitúa en 209 millones de euros.

Por negocios, los ingresos de Prisa Media han crecido un 6% en el primer semestre de 2026, impulsados, principalmente, por la mejora de los ingresos publicitarios y eventos como el '50 Aniversario de El País' y el Mundial de Fútbol. Asimismo, Prisa Media continuó ganando cuota de mercado en España, Colombia y Chile, mientras que los ingresos por suscripciones digitales de 'El País' aumentan un 12%.

Por otro lado, desde abril de 2026 destaca que se consolidó globalmente Grupo Radiópolis, la compañía de comercialización publicitaria y creación de contenidos de radio en México. El Ebitda de Prisa Media ha aumentado un 41% hasta alcanzar 20 millones de euros.

EBITDA DE SANTILLANA: 60 MILLONES DE EUROS, UN 70% MÁS

Por su parte, el Ebitda de Santillana ha ascendido en el primer semestre de 2026 a 69 millones de euros, un incremento del 70% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

Al respecto, destaca que Santillana ha continuado impulsando la expansión de los sistemas de enseñanza, con "un sólido desempeño" en el resto de sus actividades, según el Grupo, lo que permite un crecimiento de los ingresos totales del 46% y consolida una base de 4 millones de suscripciones.

Destaca la contribución de las nuevas iniciativas como Richmond PRO y Sumun, así como el aumento de las suscripciones suplementales y de inglés. Además, enfatiza que el crecimiento se vio favorecido por el mencionado reconocimiento de ingresos del pedido del PNLD de Ensino Médio 2025 en Brasil, junto con la mejora de las ventas a administraciones públicas locales brasileñas.

Por último, el Grupo asegura que prosigue con su apuesta por la sostenibilidad, como se refleja en la reciente obtención de la certificación ISO 14064-1 para la cuantificación y el reporte de su huella de carbono, con un alcance que abarca Prisa Media en España y Santillana en Brasil.