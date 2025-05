Promotores de la ILP contra las corridas de toros se reúnen con Podemos en el Congreso: "Esperamos reunirnos con todos"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura' han comenzando su ronda de reuniones con los partidos en el Congreso de los Diputados con el fin de buscar apoyos a la derogación de la ley que incluye a la tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional.

El primer encuentro se ha celebrado este miércoles y ha contado con la preseencia de Podemos, alrededor de las 10:00 horas. Esta tarde está previsto otro encuentro con Sumar esta tarde y con BNG este jueves, aunque los animalistas esperan reunirse con "absolutamente" todas las formaciones e incluso barajan pedir un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es una iniciativa ciudadana y sería lo suyo", ha explicado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la Comisión Promotora de la ILP, Marta Esteban.

Esteban ha explicado que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha apoyado la iniciativa y además ha puesto en valor las iniciativas legislativas en favor de los animales del partido. "Podemos hizo historia apoyando a los animales, creando la Dirección General de Derechos de los Animales y sacando la primera ley que, desafortunadamente, fue muy recortada por el PSOE, que excluía a los perros de caza", ha destacado.

La plataforma, que representa a unas 200 asociaciones animalistas, entregó el pasado mes de febrero en el Congreso un total de 715.606 firmas para avalar la ILP. Las firmas fueron validadas por la Junta Electoral Central (JEC), que debe comprobar si se cumple el requisito de medio millón de avales que exige la Constitución, y la Mesa del Congreso envió la ILP a la Comisión de Cultura que preside el dirigente de En Comu Gerardo Pisarello, compañero de partido del ministro Ernest Urtasun.

Según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press, el siguiente paso será citar a los promotores de la iniciativa ciudadana para que la expliquen ante la Comisión de Cultura y de ahí elevará al Pleno de la Cámara para que decida, en el plazo de seis meses, si la toma o no en consideración.

En esa votación, el PP y Vox ya han dejado claro que están abiertamente en contra de esta ILP, mientras que en el PSOE conviven distintas posiciones y en las comunidades de tradición taurina hay incluso un abierto rechazo a prohibir las corridas de toros. Detrás de la iniciativa ciudadana están buena parte de los aliados parlamentarios de los socialistas, como Sumar, IU, Más Madrid, Podemos, ERC, Junts, Verdes Equo, Alianza Verde y el PACMA, entre otras formaciones.

Esteban ha detallado a Europa Press que la plataforma se ha reunido con la Asociación Parlamentaria por la Defensa de los Animales (APDA), que cuenta con miembros del PSOE. Sin embargo, aún no saben cuál va a ser la postura oficial de los socialistas. A su juicio, los de Pedro Sánchez esperarán a ver si el Pleno toma en consideración la iniciativa antes de decidir cómo van a actuar.

PRESIONAR PARA QUE LA INICIATIVA "NO PASE"

Por otro lado, Esteban ha manifestado que espera que la Iniciativa pueda avanzar teniendo en cuenta que el Gobierno actual es "progresista", así como la "presión" que puede ejercer Sumar. Además, ha recalcado que no considerar las corridas de toros como patrimonio cultural "es algo que se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo". Aún así, ha admitido que existe el riesgo de que la ILP se quede olvidada en un cajón. "Seguiremos presionando para intentar que no pase", ha recalcado.

En este sentido, ha incidido en que los "más de 2.000 federatarios" de la plataforma van a seguir presionando desde las comunidades autónomas para que la Iniciativa salga adelante. "Haremos muchas más acciones para recordar que (la ILP) está ahí, pero también para señalar los que (la) traicionen", ha indicado.

Por ejemplo, ha avanzado que "es muy posible que la gente quiera estar presente el día de la votación de la toma en consideración" de la Iniciativa "no solamente para darle luz, sino también para señalar al que quiera callar la voz ciudadana".

Además, ha recordado que la ILP no busca prohibir la tauromaquia, sino que no sea patrimonio cultural "en un país en el que tres de cada cuatro españoles se manifiestan en contra de la utilización de toros en festejos taurinos, según la Fundación BBVA". En este sentido, ha recalcado que la Iniciativa daría libertad para que las comunidades autónomas decidiesen "si quieren tener tauromaquia o no, porque la cultura no se impone, se elige".

"Esperamos contar con los votos de partidos como el PNV que aunque pueda ser taurino o no, lo que le estamos haciendo es dar más competencias para decidir lo que quiere. Esperamos tener el apoyo por supuesto del PSOE, que es un partido progresista y esto lo está pidiendo la ciudadanía", ha señalado.