La prórroga de la final de Copa del Rey de 2011, emisión de un 'Clásico' Madrid-Barça más vista desde que hay registros

Publicado 25/02/2019 18:07:56 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La prórroga de la final de la Copa del Rey de 2011 entre el Real Madrid y el Barcelona es la emisión de un 'Clásico' más vista desde que existen registros, según un informe especial publicado por Barlovento Comunicación para analizar las audiencias de los encuentros que han enfrentado a ambos equipos.

Kantar Media comenzó a medir las audiencias de televisión en 1992 y desde entonces se han disputado un total de 79 'clásicos' y se dispone de la audiencia de 71 de ellos, ya que no se miden los partidos emitidos en 'Pay Per View' (PPV), según han explicado las autores del estudio. Los datos incluyen la variable 'invitados' desde el 1 de marzo de 2017, es decir, aquellos espectadores que no viven en el hogar y se encuentran en él viendo la televisión.

Así, la emisión más vista corresponde a la prórroga de la final de Copa del Rey de 2011 que registró en la media hora de tiempo extra una audiencia media de 14.172.000 espectadores y una cuota de pantalla del 73% en la suma del visionado en La 1 y en TV3.

De este modo, más de 17 millones de espectadores sintonizaron en algún momento con aquella prórroga, y los noventa minutos reglamentarios registraron una audiencia media de 12.849.000 espectadores y el 67,7% de share.

No obstante, la consultora precisa en su estudio que si se excluye esta prórroga, cuya audiencia se ve favorecida por la menor duración de la emisión, el partido completo con mayor audiencia fue el 'clásico' de vuelta de semifinales de Champions League de la temporada 2010/2011, cuando 14.114.000 espectadores vieron cómo el F.C. Barcelona sellaba en el Camp Nou el pase a la final. El partido alcanzó el 66,9% de cuota de pantalla y fue emitido en exclusiva en La 1.

Además, el informe señala que esta semifinal posee el récord de audiencia acumulada de un 'clásico' con 22,7 millones de contactos y registró el que hasta la actualidad es el minuto más visto de un Real Madrid - F.C. Barcelona, registrado a las 22.26 horas de aquel 3 de mayo de 2011 había 16,8 millones de espectadores pendientes del partido.

Por el contrario, el 'clásico' liguero del 2 de marzo de 2003 disputado en el Santiago Bernabéu fue el menos visto de toda la serie histórica. El encuentro fue retransmitido por la cadena de pago Canal+1 y su audiencia fue de 1.016.000 espectadores y el 7,9% de cuota de pantalla.

EL PAGO Y EL ABIERTO

"La irrupción de las plataformas de pago y su participación directa en la pugna por los derechos televisivos del fútbol condiciona por completo las audiencias de los partidos de fútbol, siendo mucho más elevadas obviamente en las emisiones en abierto", explican los autores.

De esta forma, señalan que los 'clásicos' emitidos en abierto han promediado una audiencia media de 7,7 millones de espectadores y el 49,5% de cuota de pantalla, mientras que los emitidos en Pago se quedan en 1,6 millones de espectadores y el 11,4% de share.

Respecto a la televisión de pago, el 'clásico' liguero del 23 de abril de 2017 fue la emisión más vista de la historia en pago con una audiencia media de 2.981.000 espectadores y el 18,1% de cuota en su retransmisión en Movistar Partidazo.

Por temporadas futbolísticas, el curso 2010/2011 fue el de mayor seguimiento de los 'clásicos' con un promedio de 11,5 millones de espectadores de audiencia media y el 60% de cuota de pantalla en la ponderación de los cinco partidos emitidos esa temporada.

En el lado opuesto, la temporada 2014/2015 marca el registro más bajo con apenas 1,5 millones de espectadores y el 12% de share en los dos 'clásicos' emitidos. No obstante, Barlovento recalca que este ránking está muy determinado por el hecho de que los encuentros de una temporada u otra hayan sido emitidos en abierto o en Pago.