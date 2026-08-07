Protección Civil activa la fase de preemergencia del Plan Estatal ante los riesgos potenciales asociados al eclipse

Archivo - La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones Sanz, durante una entrevista para Europa Press, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha acordado la activación de la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), al tener en consideración los riesgos potenciales asociados al eclipse del día 12 de agosto y ante la necesidad de garantizar el adecuado seguimiento y coordinación preventiva de las actuaciones de protección civil que pudieran resultar necesarias.

Protección Civil ha tomado esta decisión tras la celebración durante este jueves del Comité Estatal de Coordinación y Dirección, que ha marcado el inicio de la serie de medidas que serán puestas en marcha por la Administración General del Estado ante este evento histórico, según ha informado en un comunicado.

Así, el Plan Específico de Protección Civil para el eclipse contempla la celebración de reuniones de coordinación entre los directores generales de Protección Civil y Emergencias de todas las comunidades autónomas (CCAA). La primera de ellas ha tenido lugar este viernes, y ha estado presidida por la secretaría general, Virginia Barcones.

"Ha sido el primero de una serie de encuentros telemáticos, que se mantendrán diariamente hasta el eclipse, con el objetivo de compartir información actualizada y coordinar las medidas de prevención y respuesta", ha recalcado Protección Civil.

En esta reunión, varias CCAA incluidas en la zona de totalidad del eclipse han expuesto que ya se encuentran en Situación Operativa 2 o prevén estarlo en los próximos días. Castilla y León, Cantabria, Galicia y la Comunidad Valenciana ya han activado esta fase, mientras que Islas Baleares, Navarra y Aragón lo harán desde el lunes; y Asturias lo hará en el mismo día que tendrá lugar el eclipse.

Por su parte, Barcones ha querido destacar "la colaboración institucional, el intercambio permanente de información y la planificación compartida que están permitiendo anticipar los riesgos asociados a la gran movilidad de personas que se espera esos días". "(Todo ello ante) un objetivo común de todas las administraciones, tanto la central como las autonómicas, que es que millones de ciudadanos puedan disfrutar con las máximas garantías de este acontecimiento histórico", ha subrayado.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO A PARTIR DEL LUNES

Por otro lado, Protección Civil ha informado de que desde el próximo lunes se instalará en las instalaciones del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) un Puesto de Mando Unificado de manera conjunta con la Secretaría de Estado de Seguridad.

Desde allí se coordinará el seguimiento del eclipse en sus distintas fases: antes, durante y después de su desarrollo. A su vez, ha precisado que en él participarán efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y de la Dirección General de Tráfico (DGT), además de miembros de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

El Puesto de Mando Unificado contará con un visor interno de seguimiento, desarrollado específicamente por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias para este operativo, que integrará los puntos de observación comunicados por las distintas administraciones y organismos participantes.

De acuerdo con Protección Civil, esta herramienta permitirá disponer de una visión conjunta y actualizada de la situación sobre el terreno, facilitando la supervisión en tiempo real del dispositivo, el intercambio de información entre los distintos servicios implicados y una mejor capacidad de análisis, coordinación y respuesta ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante las diferentes fases del eclipse.

En este sentido, se liderarán desde el CENEM las reuniones diarias de la Unidad de Valoración de Riesgos. En ellas también participarán todos los organismos del Estado implicados incluidas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las zonas con mayor afluencia e impacto por la observación de la totalidad del eclipse.

"Quiero agradecer el compromiso y la implicación de todos los servicios de emergencia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los organismos que forman parte de este dispositivo. La seguridad durante el eclipse será posible gracias al trabajo coordinado de todos ellos", ha concluido Barcones.