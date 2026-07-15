Protección Civil alerta por temperaturas "muy altas y persistentes" al menos hasta el próximo miércoles

Un joven se refresca durante la ola de calor - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por un episodio de temperaturas "muy altas y persistentes" en amplias zonas de la Península y Baleares hasta, por lo menos, el miércoles 22 de julio.

La situación está motivada por el establecimiento de una dana al oeste de la Península Ibérica, lo que permitirá la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión que, en combinación con la elevada insolación y la subsidencia, darán lugar a un ascenso progresivo de las temperaturas durante el fin de semana, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana.

A partir del sábado 18 se espera que las temperaturas comiencen a ascender, con valores que serán ya muy elevados en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se espera alcanzar de nuevo los 40 grados.

El domingo continuará el ascenso, y es probable que se puedan alcanzar también los 40 grados en puntos de La Mancha, valle del Tajo e interior de Mallorca.

A partir del lunes 20, en un escenario de creciente incertidumbre, es probable que las temperaturas desciendan ligeramente en el tercio sur y continúen en ascenso en el resto, ascensos que continuarían en los siguientes días.

Es probable que el punto álgido del episodio se alcance entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se podrían alcanzar los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular e interior de Mallorca, incluso los 42-44 grados en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha, así como los 39ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Según las previsiones actuales, a partir del jueves 23 comenzará un descenso progresivo de las temperaturas excepto en el tercio sur, donde las temperaturas continuarían siendo muy elevadas algunos días más.

Se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables, con noches que serán también muy cálidas.

El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda limitar la exposición al sol; mantenerse en lugar bien ventilado; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día; e interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.

Para prevenir incendios forestales, insta a prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol, ya que las negligencias provocan gran parte de incendios forestales; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación; avisar al 112 inmediatamente si se descubre el fuego en su inicio; y, en caso de verse sorprendido por un incendio, evitar penetrar en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.