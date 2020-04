Protección Civil Cataluña valida la propuesta del Govern para que los niños salgan la próxima semana

Buch dice que no se entendería que el Gobierno no permita salir a los niños pero sí ir a trabajar

BARCELONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha validado la propuesta del Govern para que niños y adolescentes puedan salir a la calle a finales de la próxima semana, ordenada y escalonadamente, ha anunciado este sábado la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha explicado en la misma rueda de prensa que podrán salir en tres horarios: de 12 a 14 las familias con niños de hasta 6 años, en tanto que entiende que los más mayores por la mañana estarán estudiando.

De 16 a 18 será el turno de las familias con menores de 6 a 16 años, y de 18 a 20 los jóvenes mayores de 16 años, que pueden salir sin un adulto pero bajo la responsabilidad de su tutor o progenitor.

Las unidades familiares que conviven juntas y con niños de diferentes franjas podrán salir a la vez "para facilitar la conciliación doméstica", y Buch ha recomendado llevar el documento de la Generalitat sobre la declaración de autorresponsabilidad.

Se podrán utilizar jardines públicos abiertos para pasear, y Buch ha recomendado utilizar escaleras en vez de ascensores para entrar y salir de los edificios; no se podrá comer ni beber en la calle y los niños no podrán entrar en comercios.

"No es el reencuentro con normalidad absoluta que podría tener un niño o adolescente", ha añadido Buch, y tampoco podrán utilizar vehículos ni transporte público para el desplazamiento.

LA POSTURA DEL GOBIERNO

Preguntado por si el Gobierno no permite que se implemente esta propuesta, ha respondido que no entenderían esta posibilidad porque no genera rechazo judicial ni legal: "Se hace desde la perspectiva de una necesidad justificada, velando por la salud emocional y psicológica de niños y adolescentes menores de edad".

"Nos costaría mucho entender que desde Madrid se decretó que desde el martes un millón de catalanes fueran a trabajar, y a partir de aquí que los niños y adolescentes no pudieran salir (...) ¿Cómo podrían explicar que unos sí pueden para ir a trabajar y a otros, niños y adolescentes, se les impide? Sería muy difícil de explicar por parte del Gobierno", ha insistido.

También han preguntado al conseller sobre si se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que también reclamó que los niños puedan salir: "Ayer llamé a Colau para explicarle el anuncio de hoy. No fue posible el contacto porque había plenario. Entiendo que será una aliada para defender este plan".

DISTANCIA DE DOS METROS

En su intervención, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha dicho que las salidas deben ser cerca de casa; que, si encuentran a conocidos, deben saludarlos a dos metros, y que los niños desde 3 años deben llevar una mascarilla adaptada a las medidas de su cara, por lo que se aconseja la fabricación doméstica.

Ha reiterado que antes y después de salir de casa es necesaria una higiene estricta de las manos, y ha recomendado que antes de salir se compruebe la temperatura "para asegurar que no hay síntomas" y no poner en riesgo a las personas.

Vergés también ha explicado que hay una estrategia general en la propuesta de salir que después se tendrá que adaptar a la realidad de cada municipio, ha insistido en que no se permiten encuentros planificados, ni saludar ni abrazar a conocidos: "Estoy segura de que la gente lo cumplirá".

Y ha agregado a las declaraciones de Buch de que se podrá ir a jardines, que lo que no se podrá utilizar son los espacios infantiles y de juegos, puesto que son unos elementos que "se tocan" y que por tanto podrían ser un riesgo para la transmisión del coronavirus.