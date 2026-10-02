Protección Civil mantiene la alerta por chubascos y tormentas "muy fuertes y persistentes" en el tercio oriental

Archivo - Varias personas pasean bajo la lluvia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular.

Ante el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos, Protección Civil aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.

La AEMET ha informado de que este jueves dio comienzo un episodio marcado por la elevada inestabilidad causada por la entrada de aire frío en niveles medios/altos y un gran aporte de humedad del Mediterráneo, que afecta especialmente al ámbito este/noreste de la Península, así como a las Islas Baleares.

Además, para el domingo se espera el aislamiento de una dana al oeste peninsular, que dará continuidad al episodio de adversidad al menos hasta el domingo 4 de octubre y hará que se extiendan los chubascos y tormentas, aunque con menor intensidad que en el área mediterránea, a gran parte del territorio peninsular.

El aislamiento y su posterior evolución presenta cierta incertidumbre, lo que conlleva variaciones espaciales y temporales en la localización de los máximos de precipitación.

Así, la AEMET recomienda un seguimiento de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas. Los chubascos podrán dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Además, advierte de que "la persistencia de chubascos intensos en zonas donde los acumulados han sido muy significativos eleva el nivel de peligro de la situación".

Durante el sábado, los chubascos fuertes o muy fuertes, incluso localmente con carácter torrencial, continuarán de forma persistente en litorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde podrán acumularse más de 100 l/m2 en 12 horas.

A lo largo del día la inestabilidad tenderá a generalizarse y los chubascos y tormentas podrían afectar a buena parte de la Península, con mayor relevancia y persistencia en zonas de realce orográfico y especialmente al sur del sistema central. Se espera también que puedan ser fuertes en el cuadrante noroeste, Baleares, el oeste de la meseta sur, Extremadura y el interior de Andalucía.

El domingo, la dana permanecerá al oeste peninsular haciendo que la situación de inestabilidad se mantenga. Hay posibilidad de que las precipitaciones continúen con carácter fuerte o muy fuerte en los litorales de Cataluña, y durante la jornada, se repitan los chubascos y tormentas en ambas mesetas y sistemas montañosos de la mitad norte.

De cara al comienzo de la semana que viene, en un contexto de creciente incertidumbre, la Península seguirá bajo la influencia de la dana, que posibilitara que continúen las precipitaciones y las tormentas en el interior peninsular y áreas de montaña, aunque la tendencia es a una progresiva estabilidad en la vertiente mediterránea debido al cese del flujo mediterráneo.

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS INTENSAS, INUNDACIONES Y TORMENTAS

Ante las lluvias intensas, Protección Civil recomienda a los conductores disminuir la velocidad y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, así como circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que Protección Civil pide no atravesar con vehículo ni a pie los tramos inundados y no intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

"Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona", apunta Protección Civil, que insta a los ciudadanos a permanecer "permanentemente" informados, a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de la situación.

También aconseja no conducir en áreas inundadas y, en caso de tener que evacuar el domicilio, trasladar los artículos esenciales a los pisos más altos, cerrar la toma principal de electricidad y gas y seguir las instrucciones de las autoridades.

Por otro lado, el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

"Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos", concluye Protección Civil.